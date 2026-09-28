‘암살자(들)’ 제작진 “창작물로 봐달라…정치적 목적 없어”

영화 ‘암살자(들)’ 제작진이 작품을 둘러싼 ‘역사 왜곡’ 논란에 대해 “특정한 역사적 결론을 새롭게 확정하거나 기존 사실을 부정·왜곡하기 위해 제작된 영화가 아니다”라고 항변했다.

제작사 하이브미디어코프는 28일 입장문을 내고 “‘암살자(들)’은 1974년 발생한 역사적 사건을 모티브로 당시 사건과 관련해 작성된 다양한 기록을 바탕으로 영화적 상상력을 더해 재구성한 극영화”라고 주장했다.

이어 “제작진은 공개된 기록과 자료, 서적, 다큐멘터리 등을 폭넓게 조사하고 실제 사건과 인물을 모티브로 하되 가상의 인물과 상황을 결합해 하나의 이야기를 완성했다”고 밝혔다.

그러면서 “영화 어디에서도 특정 인물을 사건의 배후로 규정하고 있지 않으며, 영화 속 가설과 극적 설정을 역사적 사실로 제시하고 있지도 않다”고 했다.

23일 개봉한 허진호 감독 영화 ‘암살자(들)’은 1974년 8월 15일 광복절 기념식장에서 발생한 육영수 여사 피격 사건을 소재로 삼았다. 당시 특별수사본부는 재일교포 문세광이 박정희 전 대통령을 향해 발포했으나 빗나간 총탄에 육 여사가 맞아 숨졌다고 결론 내렸다.

영화는 정부 발표와 다른 여러 가능성을 제시한다. 문세광에게 배후가 있었을 가능성과 육 여사가 문세광이 아닌 대통령 경호원의 총탄에 맞았을 가능성 등을 제기한다. 나아가 박 전 대통령이 정치적 위기를 돌파하기 위해 사건을 이용했거나 사전에 인지했을 수 있다는 암시적 묘사도 포함됐다.

정치권도 논란에 가세했다. 국민의힘 장동혁 대표를 비롯한 야당 의원들은 이날 “영화적 상상은 존중하되, 역사적 진실은 지켜야 한다”고 비판에 나섰다.

이에 대해 제작진은 “역사적 사건과 실존 인물을 소재로 한 작품인 만큼 다양한 해석과 비판이 있을 수 있으며 그러한 의견을 존중한다”면서도 “다만 작품 고유의 창작 의도와 성격을 넘어 특정한 정치적 목적 의도로 제작된 영화가 아니다”라고 밝혔다. 이어 “작품을 창작의 산물로만 바라봐주시기를 부탁드린다”고 덧붙였다.

한편 ‘암살자(들)’은 개봉 4일 만에 100만 관객을 돌파한 데 이어 전날까지 누적156만명을 넘기며 흥행을 이어가고 있다.

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