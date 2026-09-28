中 ‘천적’ 압도한 안세영 “야마구치 나와” [2026 아이치 나고야 아시안게임]

배드민턴 여자 단식 세계 최강 안세영(삼성생명·사진)이 아시안게임 사상 첫 2연패를 향해 거침없이 진군했다.



안세영은 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 준결승에서 세계랭킹 4위 천위페이(중국)를 2-0(21-5 21-12)으로 완파하고 결승에 올라 은메달을 확보했다. 이제 2회 연속 우승까지 단 1승만 남았다.



과거 안세영에게 7연패의 수모를 안기기도 했던 ‘천적’ 천위페이는 이날 제대로 된 반격조차 해보지 못했고 안세영은 천위페이를 상대로 최근 맞대결 5연승을 내달렸다. 32강전을 20분, 16강전과 8강전도 각각 35분 만에 끝낸 안세영은 이날도 40분 만에 승부를 끝낼 만큼 상대를 몰아쳤다.



2022 항저우 대회에서 단체전과 단식을 석권했던 안세영은 이번 대회 단식 정상마저 지켜낸다면, 아시안게임 배드민턴 여자 단식 사상 최초로 2연패라는 대업을 달성하게 된다. 안세영은 결승에서 세계 2위인 일본의 야마구치 아카네와 격돌한다.



여자 복식 세계 2위 이소희·백하나(이상 인천국제공항) 조도 단체전 부진을 딛고 결승에 안착했다. 반면 남자 복식 세계 1위인 서승재·김원호 조는 준결승에서 인도네시아의 다니엘 마르틴·레오 롤리 카르난도 조에 0-2(11-21 14-21)로 무기력하게 패하며 동메달로 대회를 마무리하게 됐다.

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