KB 상위 50위권 고가 아파트 가격 4개월만에 하락 전환

KB국민은행의 월간 아파트 가격 조사에서 상위 50위권 고가 아파트 단지 가격이 4개월 만에 약세로 돌아섰다.



28일 KB부동산이 발표한 9월 전국 주택가격동향에 따르면 이달 14일을 조사기준일로 한 서울 아파트 매매가격은 전월 대비 1.13% 올랐다. 상승폭은 전월 대비 0.01%포인트 축소됐다.

지난 27일 서울 남산에서 바라본 시내 아파트 모습.

지역별로는 노원구(2.32%), 중랑구(2.20%), 도봉구(1.95%), 성북구(1.93%), 강북구(1.90%), 강서구(1.75%), 구로구(1.63%) 등 중위권 이하 지역 중심으로 강세가 나타났다. 강남구(-0.30%)는 하락 전환했다.



경기(1.06%)는 전월 대비 오름폭이 0.23%포인트 확대됐다.



수원시 영통구(4.30%), 안양시 동안구(2.75%), 광명시(2.73%), 화성시 병점구(2.71%), 수원시 팔달구(2.51%) 등 남부권 5개 지역이 올해 최고 상승률을 기록하며 전체 상승을 견인했다.



인천은 0.07% 올랐고 전국 평균 상승률은 0.49%로 조사됐다.



서울 아파트 전세가격 상승률은 1.00%로 전월 대비 0.1%포인트 낮아졌다.



노원구(2.04%), 성북구(1.93%), 강북구(1.84%), 강동구(1.83%), 중랑구(1.47%), 송파구(1.40%), 영등포구(1.24%) 등의 오름폭이 컸고 강남구(-0.19%)는 약세로 돌아섰다.



경기(0.80%)에서는 광명시(1.88%), 하남시(1.75%), 화성시 동탄구(1.73%), 화성시 병점구(1.67%), 수원시 장안구(1.43%), 구리시(1.41%), 수원시 영통구(1.39%) 등의 전셋값이 강세를 보였다.



인천은 0.33% 상승했고 전국은 평균 0.49% 올랐다.



시가총액 상위 50개 단지 아파트의 월별 시총 변동률을 지수화한 KB선도아파트50 지수는 99.2로 전월 대비 0.22% 내리며 지난 5월 이후 4개월 만에 하락 전환했다.



지수에 포함된 고가 대단지 아파트값은 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 3월부터 5월까지 하락한 뒤 3개월 연속 오르다 지난달 초 세제개편안이 발표된 뒤 이달 다시 약세로 돌아섰다.



아파트·연립주택·단독주택을 모두 포함한 전국 주택 매매가격은 전월 대비 0.34% 상승했다.



수도권은 경기(0.79%), 서울(0.75%), 인천(0.05%) 순으로 상승률이 높았다.



전국 주택 전세가격은 평균 0.32%, 서울은 0.64% 올랐다.



전국 매매가격 전망지수는 전월 대비 0.5포인트 상승한 107.7로 조사됐다.



서울(116.4)은 1.4포인트 내리며 3개월 연속 하락 전망됐다. 권역별로는 강북 14개 구(124.8)가 전월 대비 0.3포인트, 강남 11개 구(108.9)가 2.4포인트 내려 강남의 하락폭이 컸다.



전세가격 전망지수는 전국이 0.2포인트 오른 120.7, 서울은 3.5포인트 하락한 132.1을 기록했다.



서울 아파트 평균 매매가격은 16억2천469만원으로 집계됐고 강남 11개 구(20억791만원)는 처음 20억원대로 올라섰다. 서울 평균 전세가격은 7억2천253만원이었다.



전체를 순서대로 나열했을 때 중앙값인 중위 매매가격은 서울(13억1천333만원)이 13억원을 돌파했다. 서울 중위 전세가격은 6억4천333만원으로 조사됐다.



가격 상위 20%와 하위 20% 아파트 간 격차를 나타내는 5분위 배율은 전국이 14.0, 서울은 6.3이다.

<연합>

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