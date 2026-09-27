삼성전자 노태문, 반도체 부문 격차 DX직원과 내달 타운홀 미팅

삼성전자가 내달 가전·스마트폰·TV 등을 담당하는 DX(디바이스경험) 부문 전 직원을 대상으로 직접 소통에 나선다.

27일 업계에 따르면 삼성전자는 10월 중 노태문 대표이사 겸 DX 부문장이 주재하는 타운홀 미팅을 진행할 예정이다. DX 부문 직원들은 반도체 사업을 담당하는 DS(디바이스솔루션) 부문과 성과급 격차와 실적 악화에 따른 비상 경영, 전사 차원의 인공지능 전환(AX) 등에 대한 불만을 제기하고 있다.

이에 회사는 노 사장과 주요 경영진이 직접 임직원들의 요구사항에 대해 답변하고, 실적 개선 방안과 경쟁력 강화 전략 등에 관해 설명하는 자리가 필요하다고 판단한 것으로 보인다.

해당 미팅에서 삼성그룹 초기업노동조합 삼성지부(초기업노조) 관계자가 이른바 노조 블랙리스트를 만든 사건에 대한 재발 방지 대책과 사과가 나올지도 주목된다. 앞서 최승호 위원장 등 초기업노조 관계자는 삼성전자 임직원 10만여명의 이름,사번, 노조 가입 여부 등이 담긴 자료를 만들고 공유한 혐의로 검찰에 송치됐다.

DX 부문 중심으로 구성된 삼성전자 노동조합 동행( 동행노조)은 수원사업장과 서초사옥에 이어 현재 서울 용산구 이재용 회장 자택 앞에서 무기한 농성을 이어가고 있다. 이들은 DS 부문과의 보상격차가 지나치게 크다고 비판하며, 실적 악화 속에서도임원은 최대 수십억 원의 장기성과인센티브를 받는 점을 지적하고 있다.

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