삼성전자, ‘2026 멕시코 K박람회’서 AI로 K컬쳐 알렸다

삼성전자가 멕시코에서 갤럭시 AI와 스마트싱스 등 인공지능(AI)·연결 기술을 앞세워 K-컬처와 연계한 제품 체험 기회를 선보였다.

삼성전자는 지난 24일부터 27일까지 멕시코시티 월드 트레이드 센터에서 열린 ‘2026 멕시코 K박람회’에 참가해 스마트폰, TV, 모니터, 웨어러블, 가전 등 주요 제품과 AI 기반 연결 경험을 소개했다고 이날 밝혔다.

25일(현지시간) 멕시코시티 월드 트레이드 센터에서 열린 ‘2026 멕시코 K-박람회’에서 관람객들이 삼성전자 부스를 찾아 85형 Micro RGB TV 제품을 체험하고 있다. 삼성전자 제공

2026 멕시코 K-박람회는 문화체육관광부가 주최하고 한국콘텐츠진흥원이 주관하는 한류 콘텐츠 행사로 K-팝, 게임, 영상, 뷰티, 패션, 음식 등 다양한 한국 문화 콘텐츠를 소개하는 자리다.

삼성전자는 갤럭시 Z 시리즈를 통해 실시간 통역과 사진·영상 촬영, 콘텐츠 제작 등 갤럭시 AI 기능을 체험할 수 있도록 했다. 또 2026년형 삼성 TV에 탑재된 비전 AI 컴패니언을 활용해 대화형 AI 기반의 개인화된 콘텐츠 추천 기능을 선보였다. 스마트싱스를 통해서는 갤럭시 기기와 TV, 비스포크 AI 가전을 연결해 기기 제어와 에너지 사용량을 관리하는 경험도 제공했다. 스마트싱스는 스마트폰을 통해 TV·가전·조명 등 다양한 기기를 연결하고 원격으로 제어할 수 있는 삼성전자의 스마트홈 플랫폼이다.

부스에는 K-팝 바, 스트리머 스튜디오, TV룸, 게이밍존, 웰니스존 등 체험 공간도 마련됐다. 관람객들은 갤럭시 Z 시리즈와 갤럭시 AI로 콘텐츠를 제작하고, 마이크로 RGB와 더 프레임 프로 TV로 K-드라마와 공연을 감상했다. 49형 오디세이 유기발광다이오드(OLED) G9을 활용한 게임 체험과 갤럭시 워치9·삼성 헬스를 통한 활동량·수면 패턴 확인도 진행됐다.

윤호용 삼성전자 멕시코 법인장 상무는 “2026 멕시코 K-박람회는 삼성전자의 AI와 초연결 생태계가 중남미 K-컬처 팬덤과 만나는 자리였다”며 “앞으로 더 많은 사람이 문화 콘텐츠와 일상을 편리하게 경험할 수 있도록 제품과 서비스를 지속 확대하겠다”고 말했다.

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