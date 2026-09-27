세계일보

검색

임예진, 결혼 8년 차부터 시댁 안 간 이유…"식사 문화 이해 안 돼"

관련이슈 이슈플러스

입력 :

인쇄 메일 url 공유 - +

구글 선호 매체 등록

배우 임예진이 결혼 후 8년 차까지만 시댁을 찾았다고 밝혔다.

 

26일 방송된 MBN 예능 프로그램 '속풀이쇼 동치미'는 추석 특집 '추석에 나 혼자 산다'로 꾸며져 명절과 가족에 관한 이야기를 나눴다.

 

이날 임예진은 "시댁 가족이 많다. 결혼하고 7~8년 차까지만 다니고 그다음부터 안 내려갔다"며 "멀기도 하지만 그건 변명이고 문화가 다르다"고 말했다.

 

이어 결혼 초기 시댁의 식사 문화를 떠올리며 "밥상을 차리는데 남자들만 앉아서 먼저 먹는다. 어린 조카들까지"라며 "그다음에 그 상을 대충 정리해서 반찬을 채우고 여자들이 먹었다"고 설명했다.

 

임예진은 "이게 뭔가 싶어서 그다음부터는 남편 먹을 때 옆에 앉아서 그냥 먹었다"며 "남자들이 먹고 물린 상에서 먹는 게 이해가 안 됐다"고 했다.

 

이경실은 "7~8년 동안 가서 밥때가 됐는데도 그냥 자고 그랬다더라. 그래서 이제 남편이 안 데리고 가는 것 같다"고 당시 일화를 덧붙였다.

 

이에 임예진은 "지금 철들고 생각하면 죄송하긴 하다"고 말했다. 이어 남편도 어느 순간부터 자신에게 "나 혼자 다녀올게"라고 했다고 전했다.

 

임예진은 1989년 최창욱 PD와 결혼했다.

<뉴시스>


Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

Google News Icon
Google News 에서 세계일보 팔로우

오피니언

포토

레드벨벳 조이, 시스루 룩 입고 뽐낸 늘씬한 몸매
  • 레드벨벳 조이, 시스루 룩 입고 뽐낸 늘씬한 몸매
  • 트와이스 사나, 여신 미모에 섹시미까지…민소매 입고 뽐낸 글래머 몸매
  • 박규영 '수줍은 볼콕'
  • '인턴' 한소희, 고혹적 분위기 속 금발 완벽 소화