"억대 성과급 놓칠라"…삼전닉스 육아휴직률 첫 동반 하락

반도체 초호황을 맞은 삼성전자와 SK하이닉스의 올해 상반기 육아휴직률이 동반 하락했다. 양사 육아휴직률이 동시에 낮아진 것은 이번이 처음으로, 수억원대 성과급을 위해 휴직을 포기하는 사례가 늘어날 것이라는 전망이 실제 수치로 나타난 것이다.

27일 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 반기 및 사업보고서에 따르면 삼성전자의 올해 상반기 육아휴직률은 당해 출생 자녀가 있는 직원의 35.5%로 전년 동기 36.2%에 비해 0.7%포인트(p) 낮아졌다.

반도체 초호황을 맞은 삼성전자와 SK하이닉스의 올해 상반기 육아휴직률이 동반 하락했다. 사진=연합뉴스

남성은 지난해 상반기 12.4%에서 올해 상반기 11.2%로, 같은 기간 여성은 94.3%에서 88.2%로 나란히 낮아졌다.

SK하이닉스의 올해 상반기 육아휴직률은 초등학생 이하 자녀를 둔 직원의 3.2%로, 전년 동기 4.0%에 비해 0.8%p 낮아졌다.

남성은 지난해 상반기 1.3%에서 올해 상반기 0.7%로, 같은 기간 여성은 10.1%에서 8.9%로 나란히 낮아졌다.

국내 최대 기업들로 워라밸이 뛰어나다고 평가받는 삼성전자와 SK하이닉스의 육아휴직률이 동시에 하락한 것은 이번이 처음이다.

기업이 육아휴직과 유연근무제 등을 공시하도록 하는 '일·생활 균형 공시제'(워라밸 공시제)가 도입된 2024년을 전후해 삼성전자의 육아휴직률은 2022년 34.5%, 2023년 37.4%, 2024년 39.5%로 꾸준히 높아지다가 2025년 38.1%로 소폭 낮아진 뒤 올해 상반기 또다시 하락했다.

SK하이닉스는 2022년 7.8%, 2023년 8.2%로 높아졌으나, 2024년 6.6%로 하락한 뒤 2025년 6.9%로 소폭 반등했다가 이번 상반기 다시 낮아졌다.

양사의 이 같은 추세는 역대 최대 성과급을 놓치지 않기 위한 직원들의 선택이라는 분석이 나온다.

앞서 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 영업이익의 10%, 10.5%를 상한 없이 성과급으로 지급하는 데 노사가 합의했다.

여기에 삼성전자는 지난해 하반기부터 반도체 사업 실적이 급격히 개선되면서 올해 영업이익이 350조원을 넘고, 반도체 부문 성과급이 적게는 2억원, 많게는 6억원이 넘을 것으로 예상된다.

이런 가운데 상승하던 육아휴직률이 하락 전환하자 억대 성과급에 대한 기대감이 반영됐다는 풀이가 나오는 것이다.

SK하이닉스에서도 실적과 육아휴직률의 반비례 추세가 확인된다.

8조원 가까운 영업손실로 적자 전환한 2023년 육아휴직률은 8%를 넘어 최고치를기록했으나, 연간 영업이익이 23조원대와 47조원대로 급반등한 2024년, 2025년에는 2년 연속 6%대로 낮아졌다.

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