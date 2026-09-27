BNK경남은행, ‘피지컬 AI 지역거점 발전’ 업무협약… 지역 산업 생태계 조성 앞장

BNK경남은행이 미래 신산업으로 꼽히는 피지컬 AI 관련 기업의 성장을 돕고 지역 산업 생태계 조성을 촉진하기 위해 지자체, 정책금융기관과 손을 잡았다.

BNK경남은행은 정부의 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트와 연계된 ‘피지컬 AI 지역거점 발전을 위한 업무협약’을 체결했다고 27일 밝혔다.

피지컬 AI 지역거점 발전을 위한 업무협약식. BNK경남은행 제공

이번 협약은 피지컬 AI 산업을 지역의 새로운 성장 동력으로 육성하기 위해 마련됐다.

협약에는 BNK경남은행을 비롯해 전북은행, iM뱅크 등 지역금융기관과 한국산업은행, 중소기업은행, 신용보증기금 등 정책금융기관, 경남도, 전북도, 경북도 등 3개 지자체가 뜻을 모았다.

협약에 따라 참여 기관들은 각 기관의 전문성과 인프라를 바탕으로 지역 내 피지컬 AI 산업 생태계를 구축하고 관련 기업 성장과 지역경제 활성화를 위해 다각도로 협력하기로 했다.

BNK경남은행 등 지역금융기관은 지역 현장 네트워크를 적극 활용해 피지컬 AI 관련 유망 기업과 금융 수요를 선제적으로 발굴하고, 정책금융기관과 연계해 체계적인 금융 지원을 추진한다.

한국산업은행 등 정책금융기관은 관련 프로젝트와 기업에 대해 전용 정책금융 프로그램을 활용해 신속한 자금 공급을 담당한다.

경남도를 비롯한 지자체는 관련 인프라 조성과 기업 유치, 행정적 지원에 총력을 기울인다.

김태한 BNK경남은행장은 “피지컬 AI는 대한민국 산업 전반은 물론 지역 주력산업의 체질을 바꾸고 경쟁력을 높일 핵심 분야”라며 “지역금융기관으로서 유망 기업을 적극 발굴하고 정책금융, 지자체와 긴밀히 협력해 지역 산업 생태계가 안착하고 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

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