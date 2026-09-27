추석 연휴 마지막 날 전국 맑음…‘낮 최고 28도’ 큰 일교차 [오늘날씨]

추석 연휴 마지막 날인 27일은 전국이 대체로 맑다가 밤부터 구름이 많아지겠다. 제주도는 대체로 흐리고 낮 동안 약한 비가 내리겠다.

서울 종로구 열린송현녹지광장에 코스모스가 활짝 펴 있다. 뉴시스

이날 기상청에 따르면 이날 전국이 맑다가 오후부터 가끔 구름 많아지겠으나 제주도는 대체로 흐리겠다. 당분간 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 크게 벌어져 건강 관리에 유의해야 한다.

제주도에 비가 내리는 곳이 있겠고 오후에 경북남부동해안에도 비가 예보됐다.

예상 강수량은 △서해5도 5㎜ 안팎 △경북남부동해안 5㎜ 미만 △제주도 5~30㎜다.

비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니 차량 운행 시 교통 안전에 유의해야겠다.

아침 최저기온은 13~20도, 낮 최고기온은 25~28도로 예보됐다.

주요 도시별 예상 아침 최저기온은 △서울 18도 △인천 18도 △춘천 15도 △강릉 17도 △대전 17도 △대구 17도 △전주 17도 △광주 18도 △부산 20도 △제주 22도다.

낮 최고기온은 △서울 27도 △인천 26도 △춘천 28도 △강릉 26도 △대전 28도 △대구 27도 △전주 28도 △광주 28도 △부산 27도 △제주 27도로 예상된다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’에서 ‘보통’ 수준이 예상된다.

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