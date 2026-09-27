조이, 군살 없는 늘씬 몸매…다이어트 비결은 '혈당 관리 식사'

그룹 레드벨벳 조이가 우아하면서도 세련된 분위기를 드러냈다.

25일 조이는 소셜미디어(SNS)를 통해 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 조이는 푸른빛이 감도는 크롭 톱과 은빛 스커트를 매치해 화려한 스타일링을 선보였다. 긴 머리카락을 자연스럽게 늘어뜨린 조이는 잘록한 허리 라인과 늘씬한 실루엣을 드러내며 세련된 분위기를 자아냈다. 푸른색 물결을 연상시키는 배경 속에서 자신감 넘치는 포즈를 취한 조이는 특유의 매력을 뽐내면서 신비로운 느낌을 연출했다.

조이는 다이어트 시 혈당 상승을 억제하기 위해 노력하는 것으로 알려졌다. 앞서 조이는 식사 시 채소를 먼저 먹은 후 단백질을 섭취하고, 탄수화물은 마지막에 먹는다고 밝힌 바 있다. 이외에도 식단 조절과 꾸준한 운동을 병행하면서 자신만의 다이어트 루틴을 만들었고, 아침에는 레몬즙 탄 물과 유산균·오메가3·올리브유 등을 즐겨 먹는다.

채소와 단백질을 먼저 먹은 후 탄수화물을 마지막에 섭취하는 식사법은 식후 혈당이 급격하게 오르는 것을 완화하도록 돕는다. 탄수화물의 소화 및 흡수 속도가 상대적으로 느려지기 때문이다.

한편 레몬즙은 비타민C를 보충하도록 돕고, 올리브유나 오메가3 등은 건강한 지방을 섭취하면서 영양 균형을 맞추는 데 기여한다. 다만 체중 감량을 위해서는 일부 식품의 섭취에만 의존하지 않고, 전체 섭취 열량의 조절 및 운동을 병행하는 습관을 함께 들이는 편이 효과적이다.

<뉴시스>

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