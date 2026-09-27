밤새 꽂아둔 스마트폰, 아침마다 100%…배터리 수명 깎는 습관 따로 있다 [숫자 뒤의 진실]

자기 전에 충전기를 꽂고 아침에 뽑는다. 화면엔 늘 100%가 떠 있다. 밤새 전기가 계속 들어간 건 아닐까 싶겠지만 아니다.

아이폰과 갤럭시는 완충되면 충전을 멈춘다. 배터리 수명에는 100% 상태로 머무는 시간과 충전 중 발생하는 열이 영향을 줄 수 있다. pixabay

아이폰은 배터리가 다 차면 충전을 멈춘다. 갤럭시도 마찬가지다. 코드를 밤새 꽂아둬도 배터리에 전류가 끊임없이 흘러 들어가는 구조는 아니다.

애플도 “밤새 충전기에 연결해 둬도 안전하다”고 안내한다. 진짜 신경 써야 할 건 따로 있다. 완충 상태로 얼마나 오래 머무르는지, 그리고 충전 중에 열이 얼마나 쌓이는지다.

◆100%에서 멈췄는데 왜 다시 충전이 시작될까

완충 후에도 폰은 화면을 켜고 백그라운드 앱을 돌리느라 전력을 조금씩 쓴다. 잔량이 떨어지면 다시 충전이 붙는다.

갤럭시는 이 지점이 정확히 나와 있다. ‘배터리 보호’ 기능의 ‘기본’ 모드는 100%에서 멈췄다가 95%까지 내려가면 재충전을 시작한다. 삼성이 공식적으로 밝힌 숫자다.

아이폰은 이 부분이 조금 다르다. 애플은 정확한 퍼센트를 공개하지 않는다. “충전 한도를 걸어놔도 정확한 배터리 상태 측정을 위해 가끔 100%까지 충전될 수 있다”고만 설명한다. 완충 후 일정 수준 밑으로 떨어지면 다시 채우는 방식인 건 맞지만, 그 기준점이 몇 %인지는 회사가 못 박지 않았다.

완충 상태로 머무는 시간 자체를 줄이는 기능도 있다. 아이폰의 ‘최적화된 배터리 충전’은 평소 충전기를 빼는 시간을 학습해 80%를 넘어가는 충전을 미뤘다가 그 시간에 맞춰 100%를 채운다.

갤럭시의 ‘최적화’ 모드는 수면 중엔 최대 80%까지만 충전하고 기상 직전에 완충한다. 둘 다 사용 패턴에 따라 매번 똑같이 동작하지는 않는다.

◆아예 80%만 채우고 싶다면

100%까지 안 채우도록 상한을 걸어둘 수도 있다. 아이폰 15 이후 모델은 80~100% 사이에서 5% 단위로 충전 한도를 설정할 수 있다. 한도를 100%로 두면 ‘최적화된 배터리 충전’도 같이 쓸 수 있다.

갤럭시는 One UI 7부터 ‘배터리 보호’의 ‘최대’ 모드에서 80%·85%·90% 중 상한을 고를 수 있다. 그 이전 버전에서는 80% 고정이었다. 상한에서 2%가량 떨어지면 재충전이 시작되며, 기기와 소프트웨어 버전에 따라 세부 동작은 조금씩 다를 수 있다.

‘최적화된 충전’과 ‘충전 한도’는 다른 기능이다. 최적화 충전은 필요하면 결국 100%까지 채우되 그 시점만 늦춘다. 충전 한도는 애초에 정해둔 수준 이상은 아예 안 채운다.

◆열이 빠질 공간 남겨야

열은 배터리에 부담을 주는 또 다른 요인이다. 애플은 아이폰을 0~35도 환경에서 충전하라고 안내한다. 기기가 너무 뜨거워지면 충전 속도를 스스로 낮추거나 멈추기도 한다. 삼성도 갤럭시의 적정 사용 온도를 0~35도로 잡고, 극한 온도에서 계속 충전하면 배터리 노화가 빨라질 수 있다고 설명한다.

침대에서 충전할 땐 폰이나 충전기를 이불이나 베개 아래 두지 않는 게 좋다. 애플은 2025년 여름 폭염 기간에 이 부분을 특히 강조했다. 영국에서 기온이 33도를 넘어서자 아이폰 안전 수칙을 업데이트하면서, 충전 중인 기기를 베개나 이불 아래 두거나 그 위에서 자는 행위를 금지 사항으로 못박았다.

밤새 스마트폰을 충전할 때 알아둘 충전 한도 설정과 발열 주의사항을 표현했다. ChatGPT 생성 이미지

전원에 연결된 기기와 몸이 오래 맞닿는 상황 자체를 피하라는 게 요지다. 열이 갇힌 상태로 화재나 화상으로 이어진 사례가 국내외에서 반복적으로 보고돼 왔다.

충전 중 폰이 유난히 뜨겁다면 케이스부터 벗겨보는 게 순서다. 애플과 삼성 모두 발열이 심할 땐 케이스를 분리한 뒤 다시 충전하라고 안내한다.

◆그래서 매일 80%만 채워야 하나

그럴 필요는 없다. 해외 매체가 진행한 설문에서는 100%까지 충전하는 사용자군과 80%까지만 충전하는 사용자군을 비교했을 때, 80% 그룹의 배터리 최대 용량 감소 속도가 다소 느리다는 결과가 나왔다.

응답자 100여명을 대상으로 한 자체 설문 결과다. 제조사가 공식 인증한 데이터는 아니다. 참고 자료로 보는 게 맞다.

밖에서 오래 써야 하는 날엔 100%까지 충전하고, 중간에 충전할 수 있는 날엔 한도를 낮추면 된다. 그날 일정에 맞춰 설정하면 된다.

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