추석연휴 셋째날 귀경길 정체 점차 완화…부산→서울 5시간40분

추석 연휴 셋째 날인 26일 오후 귀성·귀경 행렬이 이어지며 고속도로 곳곳에서 정체가 빚어지고 있다.



다만 혼잡이 극심했던 오후 4∼5시를 넘어 시간이 지나면서 서서히 정체가 완화되는 흐름이다.

지난 25일 서울 서초구 잠원IC 인근 경부고속도로 하행선에서 차량이 정체를 빚고 있다. 연합뉴스

한국도로공사에 따르면 오후 6시 기준 전국 주요 도시에서 서울 요금소까지 예상 소요 시간은 부산 5시간 40분, 울산 5시간 20분, 목포 5시간 20분, 광주 5시간, 대구 4시간 40분, 강릉 3시간 10분, 대전 2시간 50분이다.



구간별로 보면 경부선 서울 방향 청주∼청주휴게소 부근 17㎞, 논산천안선 천안 방향 정안휴게소∼천안분기점 28㎞, 서울양양선 서울 방향 양양분기점∼인제터널 부근 16㎞ 등이 정체 상태다.



서해안선 서울 방향 당진∼포승분기점 부근 21㎞, 영동선 인천 방향 평창∼둔내터널 10㎞, 중부내륙선 양평 방향 충주분기점∼여주분기점 부근 16㎞ 등에서도 차량 흐름이 느리다.



귀경길은 정체가 이어지다 다음 날 새벽 2∼3시께 풀릴 것으로 한국도로공사는 전망했다.



귀성길은 상대적으로 정체가 덜하다.



서울에서 각 도시까지 소요 시간은 부산 4시간 30분, 울산 4시간 10분, 목포 3시간 40분, 광주 3시간 20분, 대구 3시간 30분, 강릉 2시간 40분, 대전 1시간 30분이다.



이날 전국 교통량은 590만대가량으로 전망됐다. 수도권에서 지방으로 38만대, 지방에서 수도권으로 52만대가 이동할 것으로 공사는 예상했다.



귀경 행렬이 본격화하면서 서울 시내 주요 도로에서도 정체가 나타나고 있다.



서울시 교통정보 시스템에 따르면 강변북로 상행은 방화대교∼가양대교에서 정체 구간이 형성됐다. 하행은 강동대교와 한남대교 인근에서 차량이 속도를 내지 못하고 있다.



올림픽대로 상행은 행주대교 인근에서, 하행은 강동대교와 한남대교 인근에서 차량 흐름이 느리다.

<연합>

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