전국 내륙 짙은 안개 주의…낮 최고 28도 ‘일교차 뚝’ [내일날씨]

추석 연휴 귀경길과 나들이 발걸음에 짙은 안개와 일교차를 주의해야 할 것으로 보인다.

27일 일요일 전국이 대체로 맑은 가을 날씨를 보일 것으로 예상되는 가운데, 수원시 권선구 국립농업박물관 다랑이논에 활짝 핀 백일홍 위로 화창한 햇살이 내리쬐고 있다. 뉴스1

27일 내일은 서해상에 머무는 고기압의 가장자리에 들면서 전국이 대체로 맑은 하늘을 보이겠다. 다만 밤사이 지표면이 빠르게 식으면서 기온이 떨어지는 새벽부터 오전 사이 내륙 곳곳에 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 낄 것으로 예보됐다. 특히 강이나 호수, 골짜기 주변 도로는 시야가 더욱 짧아질 수 있어 귀경길 차량 운전 시 각별한 감속 운행과 안전거리 확보가 요구된다.

남부지방과 제주도는 기압골의 영향으로 흐린 날씨를 보이다 차차 맑아지겠다. 제주도는 오후까지 가끔 비가 이어지겠으며, 경북 남부 동해안에도 오후 한때 5mm 미만의 비가 내리는 곳이 있겠다.

기온은 평년과 비슷하거나 조금 높은 분포를 보이겠다. 아침 최저기온은 13도에서 20도 사이로 쌀쌀하게 출발하겠으나, 낮 최고기온은 25도에서 28도까지 올라 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 10도에서 15도 이상 크게 벌어지겠다. 환절기 건강관리에 각별한 주의가 필요하다.

해안가와 해상 안전에도 유의해야 한다. 달의 인력이 강해지는 대조기 기간을 맞아 만조 시간대에는 평소보다 해수면 높이가 높아지겠으며, 해안가 저지대 등에서는 만조 시 침수 피해가 발생하지 않도록 철저한 대비가 요구된다.

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