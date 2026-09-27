아파트·갑질·청탁까지…21년간 길어진 장관 후보자 ‘검증 목록’

이재명정부 들어 장관 후보자 5명이 임명 문턱을 넘지 못했다. 이들에게 제기된 논란은 제자 논문 표절·가로채기와 부동산·자녀 문제부터 보좌진 갑질, 청탁 의혹까지 다양했다. 21년간 역대 정부의 장관 후보자 낙마 사유를 살펴보면, 시대에 따라 사유가 변하기보다 검증 분야가 다양해졌다.

27일 세계일보가 장관·부총리 후보자로 지명됐다가 임명되지 못한 24명의 낙마 배경과 주요 논란을 자체 분석한 결과, 22명(91.7%)에게 윤리·준법성 관련 문제가 제기된 것으로 분류됐다. 분석 대상은 2005년 7월 국무위원 전체가 인사청문 대상에 포함된 이후 사례다. 거취와 함께 거론된 쟁점은 크게 ▲윤리·준법성 ▲직무·가치 적합성 ▲정치·제도적 사유로 나뉘었다. 국무총리·헌법재판소장·검찰총장·위원장급과 임명된 뒤 물러난 인사는 제외했으며, 한 후보자에게 여러 의혹이 제기된 경우에는 중복 분류했다.

이진숙(왼쪽 위부터 시계방향으로), 강선우, 이혜훈, 용혜인, 김승원 전 장관 후보자. 세계일보 자료사진

◆부동산은 그대로…자녀 ‘기회의 공정’까지

윤리·준법성 논란 가운데 초기부터 반복된 유형은 후보자와 가족의 재산·배경을 둘러싼 논란이었다. 부동산과 위장전입, 국적·병역, 세금처럼 등기부와 납세·병역자료 등을 통해 확인할 수 있는 문제가 검증의 중심에 놓였다. 이명박정부에서 중도하차한 이춘호(여성부)·박은경(환경부)·남주홍(통일부)·신재민(문화체육관광부)·이재훈(지식경제부) 후보자는 모두 본인 또는 배우자의 부동산 관련 의혹이 제기됐다.

부동산 문제는 이후에도 사라지지 않았다. 문재인정부 당시 박성진(중소벤처기업부) 후보자에게는 실거래가보다 낮은 금액을 기재한 다운계약서 의혹이, 최정호(국토교통부) 후보자에게는 다주택·부동산 투기 의혹이 제기됐다. 이재명정부 이혜훈(기획예산처) 후보자도 부정청약을 비롯한 부동산 논란에 휩싸였다. 부동산은 특정 시대에만 작동한 기준이 아니라 최근까지 이어진 대표적인 윤리·준법성 검증 항목이었다.

재산·가족 검증의 초점도 달라졌다. 초기에는 후보자 본인과 배우자가 재산을 적법하고 정당하게 형성했는지를 주로 따졌다면, 이후에는 부모의 지위나 인맥이 자녀의 입학·장학금·병역 등에 영향을 미쳤는지가 주요 쟁점으로 떠올랐다.

문재인정부 안경환(법무부) 후보자의 아들 학교 징계 개입 의혹을 비롯해 윤석열정부 김인철(교육부) 후보자 가족의 장학금, 정호영(보건복지부) 후보자 자녀의 의대 편입·병역, 이혜훈 후보자 자녀의 입학·병역 문제가 잇따라 검증대에 올랐다. 후보자 개인의 재산을 확인하는 데서 가족이 얻은 기회가 공정했는지를 따지는 방향으로 재산·가족형 검증이 확대된 것이다.

2005년 7월 국무위원 전원이 인사청문 대상에 포함된 이후 장관·부총리 후보자로 지명됐으나 임명되지 못한 24명의 명단. ChatGPT로 제작

◆논문·처신 넘어 ‘권한을 어떻게 썼나’

후보자 개인의 과거 처신과 연구윤리도 윤리·준법성 검증의 또 다른 축이었다. 박근혜정부 당시 김명수(교육부) 후보자에게는 제자 논문 제1저자 가로채기와 연구비 부당수령 의혹이 제기됐다. 문재인정부 조동호(과학기술정보통신부) 후보자는 대표적 해외 부실학회로 꼽힌 학술단체 행사에 참석하고도 청와대 인사검증에서 참석하지 않았다고 답한 사실이 드러났다. 청와대는 이를 사전에 확인했다면 후보 대상에서 제외했을 것이라고 밝히며 지명을 철회했다. 이재명정부 이진숙(교육부) 후보자에게는 제자 논문 표절·가로채기 의혹이 제기됐다.

음주운전과 위증, 상대방 동의 없이 혼인신고를 한 전력, 청문회 정회 뒤 미복귀 등도 후보자의 공적 적격성을 판단하는 기준으로 작동했다. 제도 도입 초기부터 개인의 준법성과 처신은 주요 검증 대상이었던 셈이다.

최근 나타난 변화는 과거부터 이어진 관행 중 일부가 더는 용인하기 어려운 사회문제로 인식되기 시작했다는 점이다. 이러한 인식은 2016년 청탁금지법, 2019년 직장 내 괴롭힘 금지 규정, 2022년 이해충돌방지법이 잇따라 시행되면서 제도로 구체화됐다. 부정청탁과 직장 내 괴롭힘, 이해충돌을 개인적 문제가 아닌 공적 문제로 판단할 사회적 기준이 마련된 것이다.

사회적 인식과 제도 변화가 맞물리면서 개인 처신과 구별되는 ‘권한·관계형’ 검증도 더욱 뚜렷해졌다. 박근혜정부 김병관(국방부) 후보자의 무기중개업체 비상근 고문 경력과 KDMC 비상장주식 보유 사실 신고 누락 논란은 이해충돌의 대표적인 사례다.

조직 내 갑질은 우월한 지위를 이용해 부하 직원에게 폭언하거나 부당한 지시를 했는지를, 청탁 검증은 공적 지위나 영향력을 외부 기관에 행사한 경위를 따진다. 이재명정부의 강선우(여성가족부)·이혜훈 후보자에게는 보좌진 갑질 또는 폭언 의혹이 제기됐고, 김승원(법무부) 후보자는 의원 시절 임상시험 승인 민원을 전달한 경위를 둘러싼 청탁 의혹 등이 불거진 뒤 자진사퇴했다. 최근에는 권한을 누구에게 어떤 방식으로 행사했는지까지 묻는 단계로 넓어진 것이다.

2005년 7월 국무위원 전원이 인사청문 대상에 포함된 이후 임명되지 못한 장관·부총리 후보자 24명의 주요 낙마 사유를 유형별로 분류한 그래픽. ChatGPT로 제작

◆가치관·정치 상황도 낙마 변수

모든 중도하차 사례가 윤리·준법성 문제였던 것은 아니다. 후보자의 가치관과 정치적 지위가 담당 부처의 역할과 양립할 수 있는지를 둘러싼 ‘직무·가치 적합성’ 논란도 중요한 축 중 하나다. 문재인정부 박성진 후보자의 창조과학회 활동·역사관, 안경환 후보자의 여성 관련 발언은 이들이 담당 부처의 정책을 이끌기에 적합한지를 둘러싼 논쟁으로 이어졌다.

용혜인(성평등가족부) 후보자의 경우 국회의원직을 유지하면서 장관직을 수행하려 한 데 대한 정치적 논란과 기본소득당 운영 문제가 이어진 끝에 자진사퇴했다. 국회의원의 국무위원 겸직은 법률상 가능하지만, 의원이면서 국무위원을 맡는 방식이 정치적으로 적절한지가 쟁점이 됐다.

자체 분류에서는 전문성이나 정책역량 부족만이 주된 중도하차 사유였던 사례는 확인되지 않았다. 중도하차 과정에서 주로 거론된 것은 정책 수행 능력보다 후보자의 가치관과 정치적 적합성 문제였다.

후보자 개인에 대한 검증보다 정치·제도적 상황이 직접적인 사퇴 이유가 된 사례도 있었다. 박근혜정부의 김종훈(미래창조과학부) 후보자는 미국 시민권과 경력 등을 둘러싼 논란 속에서 정부조직법 개정안 처리 지연과 정치적 혼란을 이유로 물러났다. 윤리·준법성 문제와는 성격이 다른 정치·제도적 사퇴 사례다.

인사청문회에서 달라진 것은 윤리·준법성을 판단하는 범위다. 후보자와 가족의 재산·이력을 따지던 검증에 개인의 처신과 연구윤리가 더해졌다. 과거에는 개인적 문제나 관행으로 여겨지던 행동이 사회문제로 인식되고 제도적 기준으로 자리 잡으면서, 조직 내부의 관계와 공적 권한의 사용 방식까지 장관 자격을 가르는 잣대가 됐다. 21년 동안 장관 문턱에서 확인하는 목록이 길어진 셈이다.

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