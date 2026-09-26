시진핑, 美국빈방문 마치고 귀국…트럼프와 무역·대만·AI 논의

시진핑 중국 국가주석이 미국 국빈 방문 일정을 마치고 26일 베이징에 도착했다.
중국 관영신화통신은 이날 오후 3시 34분께(현지시간) 시 주석이 베이징에 도착했다고 보도했다.
시 주석은 미국을 국빈 방문해 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 하고 무역과 대만, 인공지능(AI), 한반도 문제 등 주요 현안을 논의했다.
양국은 정상회담을 통해 무역 갈등의 확전을 막고 정상 간 소통을 이어가기로 했으며, 시 주석은 트럼프 대통령에게 '대만 독립'에 반대하는 입장을 견지해달라고 요구했다.
시 주석은 또 오는 11월 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 트럼프 대통령을 초청했다.
트럼프 대통령은 공항에 직접 나가 시 주석을 영접하고 백악관에서 전투기를 동원한 공식 환영식을 여는 등 방미 기간 내내 이례적인 수준의 예우를 했다.
중국 관영매체들은 이번 방미를 계기로 미중 관계가 새로운 출발점에 섰다고 평가하며 양국이 '건설적 전략 안정 관계'를 구상에서 행동으로 옮겨야 한다고 강조했다.
<연합>
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