"최상위 AI 인재들, 美보다 中 많이 선택…韓 4위 부상"

중국이 미국을 제치고 세계 최상위 인공지능(AI) 인재가 가장 많이 선택하는 지역으로 떠올랐다는 조사 결과가 나왔다.



카네기 국제평화재단 산하 싱크탱크 '카네기 차이나'는 23일 이 같은 내용을 담은 보고서 '글로벌 AI 인재 경쟁에서 누가 앞서고 있는가'를 발표했다.

사진=게티이미지뱅크

보고서는 세계 최고 권위 AI 학회인 뉴립스(NeurIPS)에 2025년 논문을 실은 연구자 표본(전체 저자 2만5천677명 중 학부·대학원 경력이 모두 파악되는 1만280명)을 대상으로 조사한 결과, 중국에서 일하는 사람이 4천174명(40.6%), 미국에서 일하는 사람은 3천514명(34.2%)이었다고 밝혔다.



2022년 조사에서는 미국 대 중국 비율이 '46 대 27'이었는데, 3년이 지난 2025년에는 '34 대 41'로 중국이 미국을 앞지른 것이다.



작년 기준 중국과 미국에 이어 AI 인재들이 많이 선택한 지역은 유럽(706명·6.9%)과 한국(487명·4.7%), 영국(312명·3.0%), 싱가포르(271명·2.6%) 순으로 조사됐다.

카네기 국제평화재단 산하 싱크탱크 '카네기 차이나'가 23일 발표한 보고서에 따르면, 지난해 기준 대학원을 마친 정상급 인공지능(AI) 인재가 일하고 있는 지역을 조사한 결과 중국이 40.6%로 1위를 차지했고, 그 뒤를 미국(34.2%)과 유럽(6.9%), 한국(4.7%) 등이 이은 것으로 나타났다.

AI 인재들이 몰리는 기관 순위에도 변화가 있었다.



논문 저자 소속 기관을 기준으로 보면 2022년에는 구글이 1위였고, 칭화대와 매사추세츠공대(MIT), 스탠퍼드대, 카네기멜런대, 마이크로소프트, 메타, 베이징대, 버클리 캘리포니아대(UC버클리), 일리노이대 어배너-섐페인(UIUC) 등이 2∼10위에 올랐다. 기업이 3곳, 대학이 7곳이었고, 중국 대학 2곳을 빼면 8곳이 미국에 소재했다.



그런데 2025년엔 1위와 2위를 베이징대와 칭화대가 차지했고, 한국과학기술원(KAIST)이 3위로 올라섰다.



이어 4위는 상하이교통대, 5위는 MIT, 6위는 스탠퍼드대, 7위는 구글, 8위는 중국과학기술대(USTC), 9위는 저장대, 10위는 UIUC였다.



상위 10개 기관 가운데 중국 대학이 5곳이었고, 미국은 대학과 기업을 합쳐도 4곳으로 줄었다.



학사 학위 취득 지역을 기준으로 보면, 중국에서 배출한 인재의 비중은 3년 새 더 늘었다.



2022년 조사에선 중국 배출 인재의 비중이 46.3%, 미국 배출 인재 비중이 19.8%였고, 유럽(7.2%)과 인도(6.2%), 한국(4.8%)이 뒤를 이었다.



그런데 2025년 기준 조사에서는 중국의 비중이 57.4%로 절반을 넘었고, 미국은 13.3%로 줄었다. 유럽과 인도의 비중 역시 각각 6.4%와 4%로 감소했으나, 한국의 비중은 5.7%로 증가한 것으로 나타났다.



중국에서 훈련받은 연구자가 중국에 남는 경우도 늘었다.



2022년 조사에선 중국에서 대학을 졸업한 연구자 표본(1천460명) 가운데 56.6%가 근무지로 중국을, 31.8%가 미국을 선택했다.



반면 2025년에는 중국 대학 졸업자 표본(5천903명) 중 중국에서 일하는 사람의 비중이 68.7%로 늘었고, 미국에서 일하는 사람의 비중은 21.2%로 줄었다.



작년 기준 연구자가 출신 지역에 남아 일하는 비중은 미국(88.7%)이 가장 높았고, 한국(77.2%)과 중국(68.7%), 유럽(60.1%)이 뒤를 이었다.



AI 연구자가 출신 지역을 떠나 타국으로 이동한 경우를 따져보면, 작년 기준 미국은 유출 155명에 유입 2천300명으로 여전히 AI 인재 최대 '순유입' 국가였고, 중국은 유출 1천847명에 유입 118명으로 최대 '순유출' 국가로 조사됐다.



보고서는 "전보다 많은 중국 연구자들이 중국에 머물고 있다"며 "중국 졸업생들이 급성장하는 중국 AI 산업에서 일자리를 구하기 더 쉬워졌고, 비자 제한 강화로 인해 특히 STEM(과학·기술·공학·수학) 분야의 중국 대학원생들이 미국에 오는 것이 더 어려워졌기 때문"이라고 설명했다.



또 보고서는 "중국을 제외한 아시아, 즉 한국과 싱가포르는 AI 인재 분야에서 눈에 띄는 성과를 거뒀다"면서 "한국은 77%로 두 번째로 높은 인재 유보율을 기록했을 뿐만 아니라 주요 연구기관인 KAIST가 최고 수준의 AI 인재 배출 기관 순위에서 2022년 대비 12계단 상승한 3위를 차지했다"고 짚었다.

<연합>

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