대만 겨냥한 중국의 ‘역사 전쟁’ [김태훈의 의미 또는 재미]

2차대전은 1939년 9월 나치 독일이 폴란드를 침공하며 시작했다는 것이 정설로 통한다. 그런데 일부 역사학자는 그 시기를 조금 앞당겨 잡기도 한다. 군국주의 일본이 1937년 7월 중국 침략에 나서며 발발한 중일 전쟁을 2차대전 개전으로 봐야 한다는 주장이다. 1945년 8월 전쟁이 끝났을 때 중국은 분명히 연합국 일원이자 5대 전승국의 하나였다. 다만 중일 전쟁은 초반에는 유럽과 미국의 관심을 전혀 끌지 못했다. 미국인과 유럽인들이 중일 전쟁에 주목한 것은 1941년 12월7일 일본의 하와이 진주만 공습 이후였다.

2차대전 도중인 1943년 이집트 카이로에서 열린 연합국 정상회의에 참석한 장제스 중국 국민당 정부 주석(왼쪽)과 프랭클린 루스벨트 미국 대통령. 당시 중국은 미국과 동맹 관계였다. 카이로 회의는 연합국 전시 외교에서 중국 정부 그리고 장제스가 존재감을 발휘한 첫 사례로 꼽힌다. 방송 화면 캡처

미국이 2차대전에 참전한 것은 중국에겐 반가운 일이었다. 미국의 무기대여법에 따라 막대한 양의 군사 물자가 중국에 제공됐다. 미군은 또 장성을 보내 중국군을 지도하도록 했다. 1943년 11월 이집트 카이로에서 연합국 정상회의가 열렸을 때 미국의 주선으로 중국 대표가 처음 참여했다. 장제스(蔣介石) 중국 국민당 정부 주석은 프랭클린 루스벨트 미국 대통령, 윈스턴 처칠 영국 총리와 어깨를 나란히 하는 영예를 누렸다. 전후 중국이 ‘강대국 클럽’이라는 유엔 안보리 5대 상임이사국에 들어간 것도 미국의 적극적인 후원 덕분이었다.

여기까지의 중국은 다름아닌 ‘중화민국’(현 대만)이다. 1949년 중국 공산당이 국민당 정부를 대만 섬으로 쫓아내고 대륙을 차지했다. 이들이 세운 중화인민공화국(일명 ‘중공’)은 한동안 국제사회에서 정식 국가로 인정을 받지 못했다. 하나 1971년 유엔 총회는 미국의 반대에도 중공의 유엔 가입을 승인하고 대만을 축출했다. 이제 중공이 명실상부한 ‘중국’이 되었다. 지난 5월 카이로에 현지 중국 대사관 주도로 ‘카이로 선언 기념비’가 들어섰다. 카이로 회의 당시 중국을 대표한 장제스는 투철한 반공주의자였다. 그러나 이젠 카이로 회의도 공산당이 새로 쓰는 중국사로 편입이 이뤄졌다.

23일(현지시간) 국빈 방문을 위해 미국에 도착한 시진핑 중국 국가주석(왼쪽)이 미리 공항에 와서 기다리던 도널드 트럼프 미국 대통령과 함께 환영 행사를 참관하고 있다. 이튿날 열린 백악관 공식 환영회에서 트럼프는 시진핑을 향해 “2차대전 당시 미·중 양국이 동맹이 되기도 했다”고 말했다. AP연합뉴스

시진핑(習近平) 중국 국가주석은 2차대전 종전 80주년인 2025년 “중·미 양국은 대전 때 어깨를 나란히 하고 싸운 맹우(盟友)”라며 “중국은 당시 미국 등 동맹국들의 소중한 지원을 잊지 않을 것”이라고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 24일 국빈 자격으로 백악관을 방문한 시진핑을 환영하며 “2차대전 당시 미·중 양국이 동맹이 되기도 했다”는 말로 화답했다. 대만인들은 속으로 ‘미국과 동맹이던 때의 중국은 바로 우리’라고 여기며 답답해 할 지 모르겠다. 대만을 중국사에서 아예 지우려는 중국의 ‘역사 전쟁’이 매섭다.

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