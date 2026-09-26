트럼프·시진핑, AI대화 구축 합의…"국제수로 통행료 안 돼"

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 미중 정상회담에서 인공지능(AI)의 위험과 혜택에 관한 의견을 교환하고, 관련 사고 때도 소통하기 위한 미중 대화 채널 구축에 합의했다고 백악관이 25일(현지시간) 밝혔다.



백악관은 이날 홈페이지를 통해 공개한 '트럼프 대통령, 역사적 국빈 방문을 계기로 중국과 공정하고 호혜적 관계를 진전시키다'라는 제목의 팩트시트(설명자료)에서 "두 정상은 관련 신기술을 지칭할 때 인공지능(AI) 대신 슈퍼지능(SI·Super Intelligence)이라는 용어를 사용하기로 합의했다"며 이같이 전했다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 부인 멜라니아 여사(오른쪽)가 25일(현지 시간) 미국 워싱턴의 국립문서기록관리청에 도착해 시진핑 중국 국가주석과 부인 펑리위안 여사와 악수하며 인사를 나누고 있다.

이른바 SI와 관련한 다음 교류는 2026년 11월까지 진행될 예정이라고 백악관은 전했다. 시 주석이 트럼프 대통령 부부를 11월 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 초대한 것을 염두에 둔 설명으로 보인다.



아울러 두 정상은 이란이 결코 핵무기를 보유해서는 안 되며, 어떤 국가나 기관도 국제 수로에 통행료를 부과하는 것이 허용돼서는 안 된다는 데 동의했다고 백악관은 전했다.



이는 호르무즈 해협에 대한 통제권을 주장하며 이곳을 오가는 선박에 사실상의 통행료를 부과하겠다는 이란을 겨냥한 것으로 풀이된다.



팩트시트에 따르면 트럼프 대통령은 시 주석에게 세계 공급을 안정시키기 위해 정제 석유제품 생산을 늘릴 것도 촉구했다.



올해 2월 28일 이란 전쟁 발발 이후 중동발 에너지 공급 부족 사태로 세계적으로 디젤 등 주요 석유제품 가격이 치솟았다. 이는 11월 미국 중간선거를 앞둔 트럼프 대통령에 악재로 작용하고 있다.



백악관은 북한에 대한 자세한 언급은 없이 "두 정상은 러시아, 북한, 이란 등 현재 진행 중인 국제적 현안을 논의했다"고 소개했다.



그러면서 "두 정상은 제2차 세계대전 당시 미국과 중국이 동맹국으로서 함께 싸워 전쟁에서 승리했다는 점을 상기했다"며 "트럼프 대통령은 미국·러시아·중국 간 3자 군비통제 협상 추진을 옹호한다"고 전했다.



백악관은 또 "트럼프 대통령과 시 주석은 전 세계 기업과 소비자의 신뢰를 높이기 위해 평화와 번영을 증진하는 방안을 논의했다"며 "양국은 존중과 공정성, 상호주의를 바탕으로 전략적 안정성을 도모하는 건설적 관계를 구축하기로 합의했다"고 밝혔다.

Chinese President Xi Jinping is welcomed by President Donald Trump as he arrives at the White House in Washington DC on Friday, September 25, 2026. Xi is on the final day of an official three-day state visit to the U.S. Photo by Shawn Thew/UPI/2026-09-26 02:07:07/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

두 정상은 올해 5월 베이징 정상회담에서 설립하기로 한 미중 무역위원회와 미중 투자위원회의 핵심 협의체를 이번 주 본격 가동했다고 백악관을 설명했다.



양국은 무역위원회에서 서로 각각 300억달러(약 40조8천억원) 규모의 비민감 품목을 대상으로 보다 낮은 관세를 적용하는 권고안에 합의했다. 미국 수출품의 경우 농산물, 어류·해산물·원목·목제품, 의료기기 등이, 중국 수출품에는 소형 가전제품, 장난감, 어린이용 카시트 등 소비재가 포함된다.



무역위원회는 농업 분야의 시장 접근 장벽 문제를 다루는 실무그룹도 출범시켰다.



아울러 중국은 2027년과 2028년에 각각 미국산 석탄을 최소 1천만t씩 수입할 예정이다.



백악관은 이번 정상회담의 주요 의제 가운데 하나였던 희토류 및 기타 핵심 광물과 관련해서는 "공급망 부족 문제에 대한 미국의 우려를 해소하기 위한 협의를 계속하고 있다"며 "적정 수준의 공급량이 회복되도록 하는 것을 목표로 하고 있다"고 설명했다.

도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령과 멜라니아 여사가 25일(현지 시간) 백악관 레드룸에서 시진핑 중국 국가주석, 펑리위안 여사와 차담회를 하고 있다. 시 주석은 이후 국립문서기록관리청을 방문하는 것으로 국빈 방문 일정을 마쳤다.

이번 정상회담과 관련해서는 시 주석은 '희토류'라는 막강한 카드를 가진 반면, 트럼프 대통령은 이에 맞설 카드가 마땅치 않다는 평가가 나온 바 있다. 중국은 전 세계 희토류 공급의 90%를 장악한 상태다.



백악관은 팩트시트에서 중국이 치명적인 마약류인 오피오이드를 통제 물질로 지정한 것을 환영한다면서 "미국은 펜타닐 전구체 화학물질 두 종에 대한 중국의 새로운 수출 통제 조치를 주목하면서 북미로 유입되는 불법 전구체 물질을 차단하기 위해 이들 물질과 기타 물질을 영구적으로 통제 물질로 지정할 것을 강하게 촉구했다"고 설명했다.



그러면서 중국이 지난달 미국이 제공한 정보를 토대로 북미의 불법 마약 생산업자들에게 공급되는 전구체 화학물질을 제조·유통한 혐의로 자국민 21명을 체포했다며 "미국은 법이 허용하는 경우 사형을 포함해 최대한의 형량을 선고할 것을 강하게 촉구했다"고 강조했다.

<연합>

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