與 “조희대, 윤석열의 길 밟아… 그 대가는 사법부 전체가 치를 것” 엄포

이재명 대통령의 대법관 재제청 요구를 거부한 조희대 대법원장을 향해 여당이 “만약 국민의 뜻을 거스르고 정치적 잣대로 사법권을 휘둘렀다면 그 대가는 조희대 한 사람이 아니라 사법부 전체가 치르게 될 것”이라고 엄포를 놨다.

박성준 더불어민주당 수석대변인이 지난 8월27일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

더불어민주당 박성준 수석대변인은 26일 서면브리핑을 통해 “윤석열은 검찰을 사지로 몰아넣었다. 이제 조희대가 그 뒤를 이어 사법부를 무너뜨리고 있다”며 “윤석열이 걸어간 몰락의 길을 한 걸음씩 그대로 밟고 있다”고 비판했다. 그는 “두 사람은 조직과 구성원을 지키는 대신 사리사욕을 채우는 도구로 조직을 이용했다”며 “비판과 조언에는 귀를 닫고 자신의 지배력을 지키기 위해 측근과 특정 라인만을 챙겼다”고 주장했다.

박 수석대변인은 “조희대는 조직이 아닌 외부 정치 세력과 손잡고 그들을 위해 움직이고 있다는 국민적 의구심도 커지고 있다”면서 “지금 대법원을 움직이는 것은 헌법과 양심인가, 내란 세력과 일부 정치 세력인가”라고 물었다. 이어 “사법부의 신뢰는 송두리째 무너지고, 조희대는 사법부를 망가뜨린 장본인으로 역사에 남을 것”이라며 “윤석열의 처참한 오늘이 바로 조희대의 내일”이라고 강하게 비판했다. 그러면서 “사법부를 망가뜨린 장본인은 조희대”라고 주장하며 “조희대 한 사람의 욕망 때문에 대한민국 사법부 전체가 몰락의 길로 끌려가서는 안 된다”라고 덧붙였다.

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