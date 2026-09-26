北포로 비공개 합의 안했다는 우크라 측 입장에 靑 “일관된 원칙 따라 대응”

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 유엔총회 연설에서 북한군 포로 송환을 공개한 것과 관련해 우크라이나 측이 비공개 약속을 한 적이 없다는 주장을 하자 청와대는 “일관된 원칙에 따라 대응하는 것이 우리 정부 입장”이라고 재확인했다.

서울 종로구 청와대 전경. 뉴시스

청와대 관계자는 이날 멕시코 현지에서 기자들과 만나 북한군 포로 문제에 관한 우크라이나 정부 측 입장에 대한 질문을 받고 “(우크라이나 정부) 소식통 발언에 대해 구체적으로 답변하는 것은 적절치 않다”면서도 “이런 사항의 경우에는 당사자의 판단, 희망 그리고 국내법적인 절차와 국제법적인 문제, 인도주의적 원칙에 따라 그동안 해왔던 일관된 원칙에 따라 대응하는 것이 우리 정부의 입장”이라고 답했다. 이는 전날 청와대 고위관계자가 멕시코 현지에서 기자단과 만나 설명한 우리 정부의 원칙적 입장과 동일한 내용이다.

전날 청와대 고위관계자는 해당 사안에 관해 “우크라이나와 협의하는 과정에서도 공개하지 않고 조용히 처리한다는 데 대한 양해가 있었다”며 “그런데 젤렌스키 대통령이 유엔총회 연설에서 언급하는 바람에 기존 양해와 좀 다르게 된 건 사실”이라고 설명한 바 있다. 그러나 우크라이나 언론이 자국 대통령실 소식통을 인용해 “한국과 포로 이송에 대한 비밀 유지 합의를 한 적 없다”고 보도하며 양국 정부 간 입장이 엇갈리는 모양새가 됐다.

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