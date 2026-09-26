“내 말 들으면 두 자릿수 수익”…신현송 한은 총재까지 사칭한 ‘주식 리딩방’ 주의보

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사회관계망서비스(SNS) 상에서 경제계 주요 인사나 유명인을 사칭해 주식 투자를 유도하는 신종 사기 수법이 기승을 부리고 있다. 이번에는 한국은행 총재까지 사칭 대상이 된 것으로 드러나 각별한 주의가 요구된다.

26일 금융가에 따르면, 추석 연휴 직전이었던 지난 22~23일 SNS상에는 신현송 한국은행 총재를 사칭한 가짜 계정이 잇따라 개설됐다. 이 계정들은 경제 흐름을 짚어주겠다는 명목으로 게시글을 올린 뒤, 팔로우를 하거나 메시지를 보내는 이들에게 “공부 모임이 있다”며 텔레그램 등 단체대화방으로 유도했다.

한은 총재의 사진과 이력을 도용해 감쪽같이 개설된 가짜 스레드 계정 프로필. 스레드 캡처

대화방에 입장한 피해자들에게 이들은 “두 자릿수 수익률이 나는 종목을 주겠다”며 개인정보를 요구하고 특정 주식 종목을 추천하는 전형적인 ‘불법 리딩방’ 수법을 사용했다. “한국은행과 무슨 상관이 있냐”는 질문에는 “금융기관에는 외부에서 알기 어려운 내부 사정이 많다”는 식의 뻔뻔한 답변으로 회피한 것으로 나타났다.

해당 사칭 계정은 한은 측의 즉각적인 삭제 요청으로 수 시간 만에 차단됐으나, 그 사이 이미 수많은 유입자가 리딩방으로 흘러 들어가 여전히 운영 중인 것으로 파악됐다.

이처럼 유명인의 이름과 얼굴, 심지어 일반인의 사진이나 유명 커뮤니티·유튜브 채널의 공식 계정까지 도용하는 피싱 사기는 매년 수천억원대 피해를 낳고 있다. 국회 정무위원회 소속 서일준 의원이 금융감독원으로부터 받은 자료에 따르면 올해 1분기(1~3월)에만 투자사기형 피싱 피해 건수가 6769건, 피해액은 1817억원에 달했다. 지난해 전체 피해액 역시 3916억원(1만1468건)에 육박했다.

“종목을 주겠다“며 피해자들을 교묘하게 리딩방으로 유인하는 사칭 계정의 실제 대화 화면. 스레드·카카오톡 캡처

정식 등록된 투자자문업자만이 일대일 자문이나 양방향 채널 개설이 가능함에도, 이들은 무허가 상태로 무차별적인 사기 행각을 벌이고 있다.

한국은행 등 관계 기관은 사칭 계정 발견 시 즉시 운영사에 차단 및 삭제를 요청하며 대응하고 있으나, 수법이 교묘해 사전에 완벽히 차단하기는 어려운 실정이다. 한은 관계자는 “지속적인 모니터링을 통해 발견 즉시 엄정하게 대응할 계획”이라고 밝혔다.

금융 전문가들은 “제도권 금융기관이나 고위 경제 인사가 SNS를 통해 개인적으로 종목을 추천하거나 리딩방 가입을 유도하는 경우는 절대 없다”며 “지나치게 높은 수익률을 보장하며 접근하는 계정은 무조건 차단하고 의심해야 한다”고 조언했다.

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