멕시코 한인상점가 찾은 李 대통령 부부… ‘K 컬처’ 향한 뜨거운 관심 확인하고 타코로 오찬

멕시코를 국빈방문 중인 이재명 대통령이 25일(현지시간) 한인상점가를 찾아 동포들과 인사를 나눴다.

안귀령 청와대 부대변인은 이날 서면브리핑을 내고 이 대통령과 김혜경 여사가 멕시코시티의 한인 상점이 밀집한 소나로사 지역을 방문했다고 밝혔다. 소나로사는 멕시코시티의 대표적인 상업 지역으로, 1990년대부터 한인들이 본격적으로 정착하면서 자연스럽게 한인 상권이 형성된 지역으로 현지에서는 ‘작은 서울’로 불린다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일(현지 시간) 멕시코 멕시코시티 한인 상점 밀집 지역을 찾아 시민들과 인증샷을 찍고 있다. 뉴시스

안 부대변인은 “이 대통령 부부는 이주일 주멕시코 대사로부터 설명을 들으며 소나로사 곳곳을 걸었다”며 “이 대통령 부부는 한인 업소가 이어진 거리를 천천히 둘러보며 멕시코시티에 뿌리를 내리고 삶의 터전을 일궈온 동포들의 생활상을 살폈다”고 전했다. 이 대통령 부부를 알아본 동포들은 태극기를 손에 들고 “환영합니다”라고 외치며 맞이해주었고 이 대통령 부부는 손을 흔들고 악수를 나누며 화답했다고 안 부대변인은 설명했다. 이 대통령 부부는 이날 저녁 열릴 예정인 K팝 그룹 스트레이키즈의 콘서트에 가기에 앞서 한식을 먹기 위해 소나로사를 찾은 멕시코 국민을 만나는 등 한국 대중문화에 대한 멕시코 국민들의 높은 관심을 직접 확인했다.

이어 이 대통령 부부는 멕시코 현지 식당에서 멕시코 대표 음식인 타코를 맛보며 현지 식문화를 체험했다. 안 부대변인은 “이번 방문은 머나먼 타국에 뿌리를 내리고 삶의 터전을 일궈온 동포들의 일상을 가까이에서 살펴보고 격려하는 한편, 음식과 일상 속 공간을 통해 멕시코 문화와 역사에 대한 이해를 넓히고 양국 국민 간의 친밀감을 더욱 높이는 시간이었다”고 설명했다.

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