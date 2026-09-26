미키광수, 유튜브로 한 달 1000만원 이상…김구라가 밝힌 골프 채널 수익은

개그맨 미키광수가 유튜브 활동으로 얻는 수익을 공개했다. 한 달 유튜브 수익이 1000만 원을 넘었던 적이 있다고 밝힌 가운데 방송인 김구라 역시 자신의 골프 유튜브 채널에서 과거 발생했던 수익 규모를 언급해 관심을 모았다.

개그맨 미키광수가 유튜브 활동으로 얻는 수익을 공개했다. 한 달 유튜브 수익이 1000만 원을 넘었던 적이 있다고 밝힌 가운데 방송인 김구라 역시 자신의 골프 유튜브 채널에서 과거 발생했던 수익 규모를 언급해 관심을 모았다. 그리구라 GreeGura

25일 유튜브 채널 ‘그리구라 GreeGura’에는 ‘부동산 사장님 밥 사줬더니 대박 난 개그맨?’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 개그맨 미키광수가 게스트로 등장해 현재 하고 있는 활동과 수입 등에 대한 이야기를 나눴다.

미키광수는 현재 여러 개의 유튜브 채널을 운영하고 있다고 설명했다. 자신이 직접 운영하는 개인 채널이 있는가 하면 토크쇼 형식으로 콘텐츠를 제작하는 또 다른 채널도 있다고 밝혔다.

유튜브 외에도 행사 활동을 병행하고 있다는 사실도 전했다. “단가가 세면 지역을 가리지 않고 간다”며 결혼식 등 각종 행사에 참여하고 있다고 솔직하게 말했다.

그러면서 유튜브를 통해 얻는 수익과 채널의 특성에 대해서도 이야기했다. 미키광수는 자신의 채널이 시청 시간이 긴 편이고 꾸준히 콘텐츠를 봐주는 팬층도 형성돼 있다고 설명했다. 같은 10만 조회수를 기록하더라도 채널마다 실제 성과에는 차이가 있을 수 있다며, 자신의 채널은 시청 지속 시간과 팬들의 반응 측면에서 차이가 있다고 말했다.

이 과정에서 구체적인 유튜브 수익 규모도 공개됐다. 미키광수는 유튜브에서 발생하는 수익만으로 한 달 1000만 원을 넘긴 적이 있다고 밝혀 출연진의 관심을 끌었다.

이에 김구라는 자신이 운영하고 있는 ‘김구라의 뻐꾸기 골프 TV’를 떠올렸다. 김구라는 과거 수익이 많이 발생했을 당시 3000만~4000만 원 정도가 나오기도 했다고 밝혔다.

다만 유튜브 활동을 통해 상당한 수익을 얻는다고 해서 콘텐츠 제작이 쉬운 것만은 아니라는 이야기도 이어졌다. 미키광수는 유튜브만 하면 되는 것 아니냐는 질문에 현실적인 어려움을 털어놨다.

그는 지속적으로 새로운 콘텐츠를 만들어야 하기 때문에 아이디어가 떨어지는 순간도 있고, 촬영한 영상을 직접 편집하는 과정까지 이어지면 상당한 시간이 필요하다고 설명했다. 특히 밤늦게까지 편집 작업을 하다 보면 결국 체력적으로 지칠 수밖에 없다며 유튜브 활동의 고충을 전했다.

이날 영상에서는 연예인들의 유튜브 활동과 수익에 관한 이야기가 자연스럽게 이어졌다.

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