멕시코 'K엑스포' 찾은 李대통령…"관세 얼마나 올랐나"

멕시코를 국빈 방문한 이재명 대통령은 25일(현지시간) 멕시코시티에서 진행 중인 'K엑스포' 현장을 찾아 현지에 진출한 한국 기업들의 상품 전시를 둘러봤다.



이 대통령과 부인 김혜경 여사는 먼저 네이버 계열사 '케이크'의 전시 부스에 방문해 방탄소년단(BTS)과 연계한 한국문화·한국어 교육 프로그램 시연을 지켜봤다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일(현지 시간) 멕시코 멕시코시티 한인 상점 밀집 지역을 찾아 시민들과 인증샷을 찍고 있다.

김 여사는 노래 가사를 통해 한국어를 배울 수 있는 프로그램을 살펴본 뒤 "가격은 얼마인가"라고 질문하며 관심을 보였다.



아모레퍼시픽 부스에서는 이 대통령이 인공지능(AI) 활용 피부측정 기기로 피부의 수분과 모공 상태를 직접 측정했다.



김승환 아모레퍼시픽 대표이사가 "멕시코가 최근 자유무역협정(FTA) 미체결국에 관세를 인상한 것이 부담"이라고 설명하자, 이 대통령은 진지한 얼굴로 "관세가 어느 정도 올랐나"라고 되묻기도 했다.



이 대통령은 또 기아차 전시장에서는 셀토스 하이브리드 차량을, LG전자 부스에서는 투명 OLED(유기발광다이오드) 제품을 살펴봤으며 삼성전자 부스에도 들렀다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일(현지시간) 멕시코시티 월드트레이드센터에서 열린 K-엑스포 아모레퍼시픽 부스를 찾아 김승환 대표이사의 설명을 들으며 AI피부진단테스트기 체험을 하고 있다. 연합뉴스

빙그레 부스에서는 바나나 우유와 메로나 아이스크림에 대한 설명을 들었고, 농심 부스에서는 이 대통령과 김 여사가 최근 인기를 끌고 있는 즉석조리식 '한강 라면'을 시식하기도 했다.



LG 생활건강 부스에서는 탈모 예방 제품을 설명하던 유지석 마케팅 부문장이 "(이 대통령과 김 여사) 두 분은 아직 문제없어 보인다"고 농담을 건네자 이 대통령 부부는 웃음으로 화답했다.

앞서 이 대통령 부부는 K엑스포 방문 전 '2026 멕시코 K 박람회'의 '랜덤 댄스 플레이' 현장을 깜짝 방문해 한국 문화 팬들과 소통했다.



현장에서 이 대통령 부부가 사회자의 안내에 따라 음악 재생 버튼을 누르자, 참가자들은 BTS 노래 등에 맞춰 안무를 선보였고 이 대통령 부부도 박수로 호응했다고 성기홍 청와대 홍보소통수석이 브리핑에서 전했다.



김 여사는 "지난 5월 BTS가 멕시코를 방문했을 때 여러분의 뜨거운 함성에 놀랐다고 하더라"며 현지 팬들의 열정에 감사를 표했다.

<연합>

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