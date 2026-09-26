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李대통령 부부, 멕시코시티 한인상점가 찾아…타코로 오찬

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멕시코 국민들에게 "올라" 인사…멕시코 독립기념비도 방문

멕시코를 국빈 방문 중인 이재명 대통령 내외는 25일(현지시간) 멕시코시티의 한인 상점이 밀집한 소나로사 지역을 찾아 동포들과 인사를 나눴다고 안귀령 청와대 부대변인이 서면 브리핑에서 밝혔다.

이 대통령과 김혜경 여사는 1990년대부터 본격 정착한 한인들이 운영하는 다양한 업소가 자리 잡고 있어 멕시코시티의 '작은 서울'로 불리는 이 지역을 이주일 주멕시코 대사의 안내를 받아 걸으며 둘러봤다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일(현지 시간) 멕시코 멕시코시티 한인 상점 밀집 지역을 찾아 상인들과 대화를 하고 있다.
이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일(현지 시간) 멕시코 멕시코시티 한인 상점 밀집 지역을 찾아 상인들과 대화를 하고 있다.

이 대통령 부부는 태극기를 손에 들고 "환영한다"고 말하는 동포들에게 손을 흔들어 보이고 악수를 나누며 먼 타국에서 뿌리를 내리고 삶의 터전을 일구고 있는 이들을 격려했다고 안 부대변인은 설명했다.

멕시코 국민들과도 소통했다. 이 대통령을 알아본 이들은 한국어로 "안녕하세요"라고 하거나, 영어로 "웰컴 투 멕시코(멕시코에 온 것을 환영합니다)"라고 말했고 이 대통령 부부는 스페인어로 '안녕하세요'라는 뜻의 "올라"라고 말하며 화답했다.

그룹 스트레이키즈 콘서트에 가기 전 한식을 먹으러 이곳을 찾았다는 멕시코 국민, 거리에서 스트레이키즈 티셔츠를 입고 응원봉을 든 어린 멕시코 팬들과는 웃으며 '하이 파이브'를 하기도 했다.

이 대통령과 김 여사는 거리에서 판매 중이던 열대과일 구아바를 맛보기도 했다.

이 대통령 내외는 이어 인근 식당을 찾아 멕시코 대표 음식인 '타코'로 오찬을 하며 현지 식문화를 경험했다고 안 부대변인은 전했다.

이후 이 대통령과 김 여사는 레포르마 대로에 있는 독립기념비를 찾았다. 독립기념비는 멕시코 독립 100주년을 기념해 1910년 건립된 멕시코시티의 대표 상징물이다.

<연합>


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