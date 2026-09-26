추석 연휴 셋째날 부산→서울 7시간…귀성길 정체는 해소

추석 연휴 셋째 날인 26일 오전 귀성·귀경 행렬이 이어져 고속도로 곳곳에서 정체가 빚어지고 있다.



한국도로공사에 따르면 오전 9시 기준 전국 주요 도시에서 서울 요금소까지 예상 소요 시간은 부산 7시간, 울산 6시간 40분, 목포 6시간 30분, 대구 6시간, 광주 5시간 20분, 강릉 3시간 40분, 대전 2시간 30분이다.

25일 서울 서초구 잠원IC 인근 경부고속도로 하행선에서 차량이 정체를 빚고 있다. 연합뉴스

반대로 서울에서 각 도시까지 소요 시간은 부산 5시간 10분, 울산 4시간 50분, 대구 4시간 10분, 목포 3시간 40분, 강릉 3시간 40분, 광주 3시간 20분, 대전 1시간 40분이다.



서울로 돌아가는 차량이 몰리는 귀경길은 이른 시각부터 정체 상태지만 귀성길 교통 혼잡은 점차 해소되는 흐름이다.



경부고속도로 서울 방향은 옥산분기점∼청주 휴게소 부근 6㎞, 중부내륙고속도로 양평 방향은 북충주∼충주분기점 부근 5㎞에서 차량이 느리게 가고 있다.



공사는 이날 오전부터 시작된 귀성길 정체가 오후 4∼5시께 정점을 찍고 오후 7∼8시께 해소될 것으로 내다봤다.



귀경 방향은 오후 4∼5시께 가장 혼잡하고, 다음 날 새벽 2∼3시께 풀릴 것으로 보인다.



이날 전국 교통량은 590만대가량으로 전망됐다. 수도권에서 지방으로 38만대, 지방에서 수도권으로 52만대가 이동할 것으로 공사는 예상했다.



고속도로와 달리 서울 시내 주요 도로는 통행이 원활한 상태다.



서울시 교통정보 시스템에 따르면 올림픽대로와 강변북로, 내부순환로 등 서울을 횡으로 지나는 주요 도로뿐 아니라 동·서부간선도로, 강남순환로 등에서도 아직 정체는 발생하지 않은 것으로 파악됐다.

<연합>

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