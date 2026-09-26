오윤아, 남편과 도쿄 여행 중 뜻밖의 고백…“웨딩 화보 찍을 수도”

오윤아의 유튜브 채널 ‘Oh!윤아’ 화면 캡처

배우 오윤아가 재혼 후 웨딩 화보 촬영 가능성을 직접 언급했다.

25일 오윤아의 유튜브 채널 ‘Oh!윤아’에는 남편과 함께 일본을 여행하는 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

도쿄 곳곳의 맛집을 찾아다니며 여행을 즐기던 오윤아는 제작진과 휴가 이후 계획에 대한 이야기를 나눴다.

제작진이 앞으로의 계획을 묻자 오윤아는 “제가 결혼, 웨딩 화보를 찍을 수도 있다”고 밝혔다.

지난 7월 재혼 소식을 알린 뒤 웨딩 화보 촬영 가능성까지 직접 언급하면서 눈길을 끌었다.

이날 영상에서는 남편과 함께 식사를 하며 여유로운 시간을 보내는 모습도 공개됐다. 두 사람은 도쿄와 하코네 일대에서 맛집을 찾아다니며 소탈한 여행을 즐겼다.

재혼 후 처음으로 공개된 부부 여행인 만큼 두 사람의 편안한 분위기도 시선을 모았다. 오윤아는 재혼 발표 이후 쏟아진 축하에 대해서도 고마운 마음을 전했다.

그는 “전 국민이 축하해주셨다”며 “식사를 마치고 나오는데 회식하던 분들이 계속 축하 인사를 건네기도 했다”고 말했다.

이어 “당황스러웠지만 정말 감사했다”며 자신을 향한 축하에 감사 인사를 전했다.

한편 오윤아는 2007년 비연예인과 결혼해 아들을 얻었으나 2015년 이혼했다. 이후 홀로 아들을 키워오다 7월 재혼 소식을 전했다.

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