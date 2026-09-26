‘언제까지 AG는 병역 혜택의 장이 될텐가’…26일 중국만 잡으면 결승 진출 확정하는 ‘류지현호’, 그럼에도 ‘도요하시 참사’의 상처는 깊다

[남정훈 기자] 한국 야구가 또 한 번 참사에 휩싸였다. 아시안게임만 따지면 2006년 ‘도하 참사’에 이은 2026년 ‘도요하시 참사’다. 전원이 사회인 야구 선수로 구성된 일본에 힘 한 번 써보지 못하고 패한 것이다. 다행히 조별리그에서 대만에게 실점 없이 5-0으로 이긴 덕분에 26일 대만-일본 맞대결에서 어떤 결과가 나와도 한국은 26일 중국만 잡으면 결승에 진출할 수 있다.

25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기. 한국 선수들이 어두운 표정을 보이고 있다. 연합뉴스

어찌저찌 금메달을 따내면 이번 패배가 잊혀질 수 있을지도 모르지만, 어쨌든 한국 야구는 이제 일본과의 수준 차이가 벌어질 대로 벌어졌다는 것을 부인할 수가 없게 됐다. 전 세계 야구 선수 중 최고의 슈퍼스타인 오타니 쇼헤이(LA다저스)가 나오는 일본 A대표팀인 ‘사무라이 재팬’은 물론, 우리가 이름도 잘 모르는 사회인 야구 선수들로 구성된 팀도 쉽사리 이길 수 없다는 사실, 이게 한국 야구팬들을 분하게 만드는 추석날 밤이다.

어두운 표정의 류지현 감독. 연합뉴스

류지현 감독이 이끄는 야구 대표팀은 25일 일본 아이치현 도요하시 시민야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 슈퍼라운드 1차전에서 전원 사회인 야구 선수들로 구성된 일본에 0-5로 영봉패를 당하고 말았다.

2010 광저우부터 이어져온 아시안게임 금메달 행진은 5연속으로 이으려던 대표팀의 이번 대회 첫 패배다. 조별리그에서는 대만-홍콩-태국을 차례로 꺾고 3연승, B조 1위로 슈퍼라운드에 진출했다.

2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 야구 슈퍼라운드 1차전 한국과 일본의 경기에서 0-5로 일본에 패한 한국 선수들이 인사를 하고 있다. 뉴시스

이날 패배로 한국은 조별리그에서 대만에 거둔 1승을 합쳐 슈퍼라운드 전적은 1승1패가 됐다. 3연승으로 A조 1위로 슈퍼라운드에 진출한 일본은 2승으로 금메달 결정진 진출의 유리한 고지를 점령했다. 일본이 26일 대만을 꺾고, 한국이 A조 2위인 중국을 제압하면 27일 결승에서 또 다시 한일전이 성사될 수 있다.

다만 26일 대만이 일본을 꺾으면서 한국, 일본, 대만이 모두 2승1패로 동률을 이룬다면 동률팀 간의 규정을 따져야 한다. ‘Team's Quality Balance’(TQB)라고 불리는 산식에 따라 (득점/공격이닝)－(실점/수비이닝)을 계산해 결승 진출팀을 가린다. 조별리그에서 대만을 5-0으로 꺾었고, 일본에 0-5로 패한 한국은 두 경기에서 17이닝을 공격했고, 17이닝을 수비해 TQB가 정확히 0이다.

사진=연합뉴스

일본은 한국과의 경기에서 홈팀이었기에 8이닝을 공격했고, 9이닝을 수비했다. 대만은 한국전에서 원정팀이라 9이닝 공격, 8이닝을 수비했다. 26일 일본-대만전은 대만이 원정팀이기에 대만이 승리하려면 두 팀 모두 9이닝 공격, 수비를 다 해야 한다. 이렇게 되면 설사 대만이 일본을 5-0으로 이긴다 해도 두 팀의 TQB는 0으로 떨어질 수가 없기에 한국은 슈퍼라운드에 진출할 수 있다. 물론 대만이 일본은 6점차 이상으로 이기면 대만과 한국이 결승을 간다. 대만이 4점차 이내로 이기면 한국과 일본이 결승에 간다. 어쨌든 한국은 A조 2위 중국만 이긴다면 무조건 결승에 간다. 대만전을 5-0으로 이긴 게 이럴 때 도움이 되는 모양새다.

전력상 두세 수는 아래인 중국을 쉽게 잡는다고 보면 사실상 한국은 금메달 결정전 진출은 확정적인 분위기다.

그러나 이번 일본전 패배는 씻을 수 없는 상처가 됐다. 이번 아시안게임에 나선 ‘류지현호’가 한국의 베스트 대표팀은 아니다. 스스로 연령 제한을 걸어 대다수가 25세 미만 선수들이다. 와일드카드로 뽑힌 곽빈(두산), 노시환(한화), 문보경(LG)만 연령 제한을 벗어나는 선수들이다. 그렇다고 해서 한국 야구를 대표하는 선수들이 아니냐? 그것도 아니다. 김도영(KIA)을 비롯해 선수 전원이 KBO리그 소속팀에서 핵심적인 역할을 수행 중인 선수들이다. 그렇기에 사회인 야구 선수로만 전원 구성된 일본에는 지는 건 자존심이 너무나도 상하는 일이다.

사진=뉴시스

물론 일본 사회인 야구 선수들을 무시할 수는 없다. 일본 사회인 야구는 오랜 역사를 자랑하며 많은 선수들이 프로 지명을 받을 만한 기량을 갖추고 있고, 한국에 아시안쿼터 외국인 선수로 와서도 통할 선수들이다. 이날 선발로 나서 한국 타선을 7이닝 무실점으로 틀어막은 히구치 신도 그런 레벨의 선수다. 사회인 야구 선수니까 프로가 당연히 이겨야지, 이렇게 볼 수많은 없는 상대긴 하다.

그래도 이번 패배는 좀 심했다. 접전 끝에 아깝게 패한 것도 아니고 한 점도 뽑지 못했다. 대표팀 주장이자 와일드카드로 합류한, 11년 총액 307억원의 거액을 노시환은 연타석 병살타로 찬물을 끼얹었다. 김주원의 송구 실책으로 기록되긴 했지만, 원바운드성 송구는 노시환이 충분히 잡아줄 수 있었다. 게다가 팀에서 마무리를 맡고 있는 박영현(KT)과 조병현(SSG)도 추가 적시타를 맞으며 한국 추격의 의지를 꺾어버리고 말았다.

한국 김도영. 뉴시스

언제부턴가 아시안게임은 KBO리그 선수들의 병역 혜택을 위한 장이 되어버린 느낌이다. 팬들도 자신이 응원하는 팀의 선수들이 아시안게임 대표팀에 차출되어 병역 혜택을 받아야 한다고 주장한다. 그렇다 보니 KBO는 구단별 배분을 신경쓰며 대표팀을 차출한다. 게다가 대표팀 명단이 최종 확정되는 때와 대회 간의 시간적 차이가 있다보니 명단 확정될 즈음엔 펄펄 날아 대표팀에 포함된 선수가 아시안게임이 치러질 땐 컨디션 저하나 기량 저하를 보이는 경우도 다반사다. 이번 ‘도요하시 참사’는 아시안게임 야구 대표팀 구성 자체를 다시 돌아봐야 하는 계기가 되어야 한다.

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