北 포로 송환 공개에 여야 설전…野 “김정은 심기 건드리는 것 두려웠나”

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 유엔총회 연설에서 북한군 포로의 국내 송환 사실을 공개한 것을 두고 여야가 25일 설전을 벌였다. 더불어민주당은 “양국 간 신뢰를 저버린 처사”라고 비판한 반면, 국민의힘은 정부·여당을 향해 “북한 심기를 건드리는 것이 그렇게도 두렵나”라며 공세를 이어갔다. 청와대는 사전에 우크라이나 측으로부터 관련 연락을 받았다고 확인했다.

이재명 대통령이 24일(현지시간) 멕시코시티 대통령궁에서 열린 공동언론발표에서 발언을 하고 있다. 뉴스1

민주당 신현영 대변인은 이날 브리핑을 통해 “이번 공개는 양국 간 신뢰를 저버린 처사이자 국가안보 측면에서도 위험한 행동이었다”며 “우크라이나 측은 공개 경위를 우리 정부에 충분히 설명하고, 당사자들의 안전을 지키기 위한 후속 조치에 적극 협력해야 한다”고 촉구했다. 신 대변인은 “정부는 송환 사실 공개에 따른 위험요인을 면밀히 재점검하고, 관계 기관과 협력해 필요한 보호 조치를 강화해야 한다”며 “신원과 소재를 추정할 수 있는 정보가 추가로 노출되지 않도록 각별히 주의하고, 당사자의 심리적 안정과 정착 지원에도 만전을 기해야 한다”고 강조했다.

청와대는 북한군 포로 관련 내용이 포함될 수 있다는 내용을 사전에 인지한 것으로 알려졌다. 다만 비공개 합의를 약속했던 청와대는 남북 관계 및 각종 외교적 파장, 포로와 가족의 신변 안전 등을 고려해 ‘한국행 공개 불가’ 입장을 설명했지만 젤렌스키 대통령이 이를 공개한 것으로 전해졌다. 멕시코를 국빈방문 중인 이재명 대통령은 젤렌스키 대통령이 지난 23일(현지시간) 북한군 포로 2명의 국내 송환 사실을 공개한 것과 관련해 엑스(X)에 “비공개 합의를 어겼다”는 아쉬움을 표했다. 이번 일정에 동행한 청와대 고위관계자는 24일(현지시간) “우크라이나와 협의하는 과정에서 공개하지 않고 조용히 처리한다는 데 대한 양해가 있었다”며 “그런데 젤렌스키 대통령이 유엔총회 연설에서 이 언급을 하는 바람에 기존에 양해했던 것과는 다르게 된 것이 사실이다. 그 점을 대통령은 아쉽다고 표현한 것 같다”고 설명했다.

신 대변인은 “이재명정부는 북한군 포로 송환을 자화자찬하거나 정치적으로 이용할 생각이 추호도 없다”며 “국민의힘에도 촉구한다, 이 사안을 정쟁으로 확대하지 말라”고 밝혔다.

반면 국민의힘 정점식 원내대표는 이날 페이스북에 “북한 포로 국내 송환은 시기의 문제만 있을 뿐, 공개하는 것이 맞다”며 “정부가 국제사회와 공조를 통해 인도적 조치를 취하고 있다는 증거이기 때문”이라고 밝혔다. 정 원내대표는 “정부가 갑자기 비공개에 집착한 이유가 무엇인가”라며 “김정은의 심기를 건드리는 것이 그렇게도 두려웠나”라고 적었다. 그러면서 “그 두려움이 대북 송금 사건의 약점 때문인가”라며 “미사일을 불상 발사체로, 지뢰 사고를 미상의 폭발로 부르는 굴종적인 언어 착란이야말로 안보를 내팽개친 매국의 언어”라고 쏘아붙였다.

주진우 의원은 “국민 몰래 북한군 포로를 비공개 송환했다가 젤렌스키에 의해 진실이 드러났다. 국제 망신”이라며 “문재인정부 때처럼 북한 포로를 몰래 이송하려 한 것인지 국민 앞에 즉각 경과를 보고해야 한다”고 주장했다. 경기 파주시 최전방 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고와 연결해 “북한군 포로 이송이 북한군의 잇단 도발을 야기한 것인지 상관관계를 명명백백히 밝혀야 한다”고도 했다.

무소속 한동훈 의원은 “‘한국인 건드리면 패가망신시키겠다’고 허세 부리던 이 대통령이 북한 지뢰 공격에는 입 꾹 닫고 북한 포로 입국 공개된 것에만 화낸다”며 “이재명 정권의 안보 기준은 ‘한국인을 건드렸느냐’가 아니라, ‘북한 김정은 정권의 기분을 상하게 했느냐’다”라고 비꼬았다.

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