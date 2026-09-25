전국 곳곳 비… 제주 최대 80㎜, 광주·전남 60㎜ [내일날씨]

추석 연휴 셋째 날인 26일 전국이 대체로 흐린 가운데 곳곳에 비가 내리겠다. 중부지방은 새벽까지 가끔 비가 내리겠고, 전남 해안에는 새벽부터 아침 사이 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강한 비가 쏟아지겠다.

25일 기상청에 따르면 내일(26일)은 남해상을 지나는 저기압의 영향을 받다가 중부지방은 오전부터 서해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠다. 비는 중부지방에서 새벽(0~6시)까지, 남부지방에서 낮(12~15시)까지 이어지겠다. 제주도는 이른 새벽(0~3시)부터 저녁(18~21시) 사이 비가 내리는 곳이 있겠다.

25일 시민과 외국인 관광객이 우산을 쓰고 서울 중구 서울도서관 앞을 지나가고 있다. 뉴시스

전남 해안에는 내일 새벽부터 아침 9시 사이 돌풍과 함께 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜ 안팎의 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다.

내일까지 예상 강수량은 서울·인천·경기 5~10㎜, 강원도 5~20㎜, 대전·세종·충남·충북 5~20㎜ 정도다. 전남 해안에는 20~80㎜, 광주·전남내륙 10~60㎜, 전북 5~40㎜의 비가 내리겠다. 경남 서부는 10~40㎜, 경북 동해안 5~30㎜, 부산·울산·경남 5~20㎜, 대구·경북 5~10㎜, 울릉도·독도 5~10㎜다. 제주도에는 내일 20~80㎜ 안팎의 비가 예보됐다.

아침 최저기온은 13~20도, 낮 최고기온은 22~28도로 평년과 비슷하거나 조금 높겠다.

서해상과 제주도 해상을 중심으로는 바람이 강하게 불고 물결이 매우 높게 일겠다. 동해안에는 너울이 유입되면서 높은 물결이 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠다.

기상청은 “비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니 차량 운행 시 안전거리를 충분히 확보하고 감속 운행하는 등 교통안전과 안전사고에 각별히 유의하라”고 당부했다.

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