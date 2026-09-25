'김도영 리드오프 배치' 韓 야구, 일본전 선발 라인업 공개 [아시안게임]

아시안게임 5연패에 도전하는 한국 야구 대표팀이 일본전 선발 라인업을 공개했다. 리드오프로 다시 한번 김도영(KIA)이 나선다.

류지현 감독이 이끄는 야구 대표팀은 25일 오후 6시 30분 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 일본과 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 1차전을 치른다.

아시안게임 5연패에 도전하는 한국 야구 대표팀이 일본전 선발 라인업을 공개했다. 리드오프로 다시 한번 김도영(KIA)이 나선다.

조별리그를 3연승으로 통과한 한국은 1승을 안고 슈퍼라운드에 진출했다. 이날 일본을 꺾으면 결승 진출이 유력해진다.

한국은 김도영(3루수)-김주원(NC·유격수)-노시환(한화·1루수)-문보경(LG·지명타자)-박준순(두산·2루수)-윤동희(롯데·우익수)-조형우(SSG·포수)-박재현(KIA·좌익수)-김지찬(삼성·중견수) 순으로 선발 라인업을 꾸렸다.

지난 21일 대만과 조별리그 1차전에서 1번 타자로 출전했던 김도영이 다시 톱타자 임무를 맡았다. 중심 타선엔 노시환, 문보경, 박준순이 포진했다.

일본전 선발 투수는 우완 소형준이다. 소형준은 올 시즌 20경기에 나가 8승 3패 평균자책점 3.38로 좋은 활약을 펼쳤다.

<뉴스1>

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