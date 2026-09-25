9번째 메달도 금빛 아닌 은빛…이주호 "너무 간절해서 또 도전" [아시안게임]

한국 배영의 기둥이자 경영 대표팀 '캡틴' 이주호(서귀포시청)의 아시안게임 첫 금메달을 향한 여정은 여전히 마침표를 찍지 않았다.



이주호는 25일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 경영 남자 배영 200ｍ 결승에서 1분56초58을 기록, 일본의 니시오노 고다이(1분56초42)에게 불과 0.16초 뒤진 2위로 터치패드를 찍었다.

25일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 200m 배영 결승에서 이주호가 기록을 확인하고 있다.

이로써 그는 2022 항저우 대회에 이어 2회 연속 배영 200ｍ 은메달을 목에 걸었다.



앞서 이번 대회에서 수확한 배영 100ｍ 동메달과 남자 혼계영 400ｍ 동메달을 더해 통산 아시안게임 메달을 9개(은 3, 동 6)로 늘렸다.



경기 후 공동취재구역(믹스트존)에서 만난 이주호의 표정에는 진한 아쉬움이 묻어났다.



이주호는 "사실 은메달을 보고 대회에 온 것이 아니다. 배영 200ｍ는 오직 금메달만을 목표로 준비해왔다"면서 "기록적으로 충분히 금메달을 딸 수 있다고 생각했는데, 내 기록이 생각보다 저조해서 은메달에 머물렀다. 만족해야겠지만 솔직히 너무 아쉬운 결과"라고 털어놨다.



이어 "나를 포함해 일본, 중국 선수들 모두 1분55초대 기록을 갖고 있지만, 이번 결승에서는 다들 본인 기록에 한참 못 미쳤다"며 "그 와중에 일본 선수가 조금 더 잘 버텼다. 올해 정말 열심히 준비했는데 아쉬움이 크게 남는다"고 고개를 떨궜다.



이주호의 배영 200ｍ 개인 최고 기록은 지난해 기록한 1분55초34다. 이 페이스를 유지했다면 금메달을 딸 수 있었다.



이주호는 이번 대회 대표팀 최고참이자 주장으로서, 그리고 물 밖에서는 대한체육회 선수 위원으로서 후배들을 이끌며 선수단의 든든한 버팀목 역할을 해냈다.



그는 "이번 대회 선수들이 좋은 기록을 내고도 원하는 순위에 닿지 못해 아쉬워하는 모습을 보며 안타깝기도 했다"면서 "하지만 여기서 끝이 아니다. 내년 세계선수권과 내후년 로스앤젤레스(LA) 올림픽이라는 최종 목표를 향해 다시 담금질하겠다"고 강조했다.



은메달과 동메달만 9개를 모은 31세의 베테랑이지만, 아직 가슴속 '금빛 불꽃'은 꺼지지 않았다.



이주호는 "우선 2028 LA 올림픽까지는 지금처럼 최선을 다해 기록을 단축해 볼 자신감이 있다"며 "그리고 그 뒤에 열릴 다음 아시안게임 금메달도 지금 심정으로는 한 번 더 도전해보고 싶다"고 말했다.



이어 "아시안게임 금메달이 절대 쉽지 않다는 것은 누구보다 잘 알지만, 정말 꼭 한 번은 목에 걸고 싶다"며 멈추지 않을 10번째 메달 도전을 예고했다.

<연합>

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