"이제 서울로" 귀경길 정체 이어져…부산→서울 6시간 30분

추석 당일인 25일 저녁 귀경 차량이 몰리면서 서울 방향 고속도로 정체가 이어지고 있다. 지방 방향 정체는 대부분 해소된 가운데 서울 방향은 이튿날 새벽까지 혼잡이 이어질 전망이다.

이날 오후 6시 요금소 출발 기준 지방에서 서울까지 예상 소요 시간은 △부산 6시간 30분 △울산 6시간 10분 △강릉 3시간 20분 △양양 2시간 10분(남양주 도착) △대전 3시간 30분 △광주 5시간 30분 △목포 5시간 50분(서서울 도착) △대구 5시간 30분이다.

추석인 25일 오후 서울 서초구 잠원IC 인근 경부고속도로 상(왼쪽), 하행선 방향 차량들이 서행하고 있다.

서울에서 지방 주요 도시까지는 △부산 4시간 50분 △울산 4시간 30분 △강릉 2시간 40분 △양양 2시간(남양주 출발) △대전 2시간 10분 △광주 3시간 40분 △목포 4시간 10분(서서울 출발) △대구 3시간 50분이 걸릴 것으로 예상된다.

오후 5시 30분 기준 주요 고속도로에서는 서울 방향을 중심으로 정체가 계속되고 있다.

경부선 서울 방향은 북천안 부근~안성휴게소 부근 18㎞, 청주~청주휴게소 부근 17㎞, 옥천~대전 부근 14㎞, 금토분기점~반포 11㎞ 구간 등에서 차량 흐름이 더디다.

서해안선 서울 방향은 당진분기점 부근~포승분기점 24㎞, 동군산 부근~동서천분기점 부근 15㎞, 서평택분기점 부근~화성휴게소 13㎞ 구간 등에서 정체가 이어지고 있다.

서울양양선 서울 방향은 가평휴게소 부근~화도 23㎞, 덕소삼패~강일 4㎞ 구간에서 정체가 나타나고 있다.

영동선 인천 방향은 여주분기점~호법분기점 부근 13㎞, 덕평~용인휴게소 12㎞, 신갈분기점 부근~북수원 10㎞ 구간 등에서 차량이 제 속도를 내지 못하고 있다.

서울 방향 정체는 오후 3~5시 절정을 지난 뒤에도 이어지다 이튿날인 26일 오전 2~3시쯤 해소될 전망이다.

지방 방향은 오후 1~2시 최대 혼잡 시간대를 지난 뒤 대부분 정체가 풀린 상태다. 도로공사는 지방 방향 정체가 오후 7~8시쯤 해소될 것으로 내다봤다.

<뉴스1>

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