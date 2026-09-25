남자 3대3 농구, 8년 만에 결승…사상 첫 금메달 정조준 [아시안게임]

[도요하시=권준영 기자] 한국 남자 3대3 농구가 필리핀을 완파하고 8년 만에 아시안게임 결승 무대에 올랐다. 2018년 첫 결승에서 은메달을 따냈던 한국은 이번에는 사상 첫 금메달에 도전한다.

배길태 감독이 이끄는 한국 남자 3대3 농구 대표팀은 25일 일본 나고야 긴조후토역 광장 특설 코트에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 준결승에서 필리핀을 21-9로 꺾었다.

배길태 감독이 이끄는 한국 남자 3대3 농구 대표팀은 25일 일본 나고야 긴조후토역 광장 특설 코트에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 준결승에서 필리핀을 21-9로 꺾었다. 나고야=연합뉴스

경기 초반부터 한국이 주도권을 잡았다. 이주영과 김승우가 잇달아 2점슛을 성공시키며 경기 시작 1분 20여 초 만에 8-1로 앞섰다. 필리핀의 추격을 봉쇄한 한국은 7분 9초를 남기고 김승우가 다시 2점슛을 꽂아 13-2로 격차를 벌렸다.

3대3 농구는 한 팀이 21점에 먼저 도달하면 경기 시간이 남아 있어도 승부가 끝난다. 한국은 종료 29초 전 이주영이 2점슛을 성공시키며 21점을 채워 결승행을 확정했다.

김승우가 8점 3리바운드로 양 팀 통틀어 가장 많은 득점을 올렸고, 이주영이 6점을 보탰다. 이동근은 4점 5리바운드, 구민교는 3점 5리바운드를 기록했다. 네 선수 모두 득점에 가담하며 고른 공격력을 선보였다.

한국이 아시안게임 3대3 농구 결승에 오른 것은 2018년 자카르타·팔렘방 대회 이후 두 번째다. 당시 한국은 은메달을 차지했다. 3대3 농구가 아시안게임 정식 종목으로 채택된 뒤 한국 남자 대표팀은 아직 금메달을 따지 못했다.

이번 대표팀은 대학생 4명으로 꾸려졌다. 이주영과 김승우(이상 연세대), 이동근(고려대), 구민교(성균관대)는 올해 4월 열린 국제농구연맹(FIBA) 3대3 아시아컵에서도 함께 뛰어 준우승을 합작했다.

한국은 이날 오후 7시30분 결승에서 아시안게임 첫 금메달에 도전한다.

한편 한국 여자 3대3 농구 대표팀은 사상 처음으로 아시안게임 준결승에 올랐지만 결승 진출에는 실패했다. 김정은(BNK), 최예슬(삼성생명), 허유정(신한은행), 송윤하(KB)이 나선 한국은 이날 준결승에서 일본에 8-19로 패했다.

조별리그를 3전 전승으로 통과한 뒤 8강에서 대만을 꺾고 처음 4강에 오른 한국은 동메달 결정전에서 태국과 맞붙는다. 한국 여자 3대3 농구는 아직 아시안게임 메달이 없다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지