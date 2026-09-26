‘韓 가는 것보다 국내 이동 비용 더 비싸’…日 교통비 논란 재점화

일본의 과도한 교통비가 국민들의 '이동의 자유'를 침해하고 빈부격차를 낳고 있다는 주장이 제기됐다. 사진은 일본의 신칸센(기사와 직접 관련이 없음). 게티이미지뱅크

일본의 높은 국내 교통비를 지적하는 영상이 공개되면서 일본의 교통비 부담을 둘러싼 논란이 다시 주목받고 있다.

특히 장거리 이동에 항공기와 신칸센 등을 이용해야 하는 일본의 교통 여건상 높은 비용이 여행뿐 아니라 지역 간 이동과 교육 기회에도 영향을 미칠 수 있다는 주장이 나왔다.

23일 일본에서 거주하며 한국어로 소통하는 한일 부부 유튜버 ‘박가네’는 일본의 국내 교통비 문제를 다룬 영상을 공개했다.

채널 운영자인 오상(박준식)은 영상에서 “일본에서 한국 가는 것보다 일본 내에서 움직이는 게 더 비싸다”며 일본인들 사이에서도 높은 교통비에 대한 불만이 꾸준히 나온다고 주장했다.

실제 2026년 일본에서는 9월 21일 경로의 날과 22일 휴일, 23일 추분의 날이 이어지면서 5일간의 ‘실버위크’ 연휴가 형성됐다. 일본의 한 조사에서는 연휴를 ‘자택에서 편하게 보내겠다’는 응답이 43.6%로 가장 많았다. 다만 해당 조사는 전국 234명을 대상으로 한 조사여서 일본 전체 국민의 여행 의향을 보여주는 통계로 보기는 어렵다.

오상은 성수기 도쿄~오키나와 국내선 편도 항공권이 11만5000엔(약 99만원) 수준까지 올라갈 수 있다고 소개했다. 저비용항공사(LCC)인 피치항공의 오키나와 노선도 성수기에는 편도 약 3만~5만4000엔까지 올라간다고 지적했다.

그는 김포~제주 노선과 비교하면서 일본은 성수기와 비수기의 항공권 가격 차이가 크고, 장거리 이동에서는 신칸센까지 이용해야 해 교통비 부담이 더욱 커진다고 주장했다.

일본에서 불거진 교통비 논란을 다룬 유튜브 채널 '박가네'. '박가네' 유튜브 채널 캡처

높은 교통비의 배경으로는 일본의 철도와 항공 산업이 형성된 역사적 구조를 지목했다.

오상은 1950년대 민간 항공사가 등장할 당시 정부가 국유철도의 경영 악화를 우려해 항공 운임을 철도보다 낮게 책정하지 못하도록 했다는 취지의 주장을 내놨다. 이후 신칸센 요금이 장거리 교통비의 기준 역할을 하면서 일본의 교통비가 전반적으로 높아졌다는 것이다.

다만 일본의 철도 운임 체계는 국철 시절부터 여러 차례 제도 개편과 운임 조정을 거쳐왔으며, 일본 정부 자료에서도 국철의 운임 결정 방식과 철도·항공 간 경쟁 관계가 복합적으로 작용했던 것으로 나타난다.

오상은 높은 교통비가 계층 간 이동 격차를 키울 수 있다는 주장도 내놨다. 지방에 사는 학생이 도쿄에서 대학 입학시험을 치르려면 항공료나 신칸센 요금뿐 아니라 숙박비까지 부담해야 하는 만큼 경제적 여건에 따라 교육 기회가 달라질 수 있다는 것이다.

그는 “성적이 좋아도 집이 가난하면 도쿄에 못 가고 자기 지역 대학에 가는 일이 발생한다”며 “비싸서 이용하지 못한다면 이동권이 보장됐다고 보기 어렵다”고 주장했다.

결국 일본의 교통비 문제를 단순한 여행 비용을 넘어 지역 간 이동과 교육 기회 등 사회적 이동성의 문제로 바라봐야 한다는 게 박가네 측의 주장이다.

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