'"리센느 잘 된 건 이선민 덕?" 이선민, 전현무 몰아가기에 '진땀'

'원이 삼촌' 이선민이 전현무의 몰아가기에 진땀을 흘린다.

25일 오후 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 13회에서 전현무는 새로운 '먹친구'인 '대세 개그맨'을 만나 경상남도 국밥 대장정의 서막을 연다.

MBN·채널S '전현무계획4'

이선민을 만난 전현무는 "선민이는 몸에도 국밥, 얼굴에도 국밥이라고 쓰여 있다"라며 기대를 표하고, 두 사람은 3대째 이어져 온 '80년 전통'의 소고기 국밥집으로 향한다. 수육과 소고기국밥이 나온 뒤 두 사람은 '폭풍 먹방'을 이어간다.

그러던 중 전현무는 "선민이가 대세인 건 알겠는데 어떻게 주목받게 됐는지 모르는 분들도 있다"라 말하고, 이선민은 유튜브 콘텐츠를 통해 빛을 보게 된 과정을 설명하면서, 리센느 원이의 '랜선 삼촌'이 됐다고 이야기한다. 이를 듣던 전현무는 "아~ 리센느가 잘된 건 이선민 덕이다?"라며 몰아가더니, 제작진에 "이거 기사 내!"라고 말한다. 당황한 이선민은 "어제 리센느 대표랑 통화도 했는데…"라며 진지하게 해명해 웃음을 준다.

한편 '전현무계획4'는 '무계획'과 '전현무의 계획' 그 사이에서 계속되는 '무근본 리얼 먹큐멘터리'로 매주 금요일 오후 9시 10분 방송된다.

이선민은 2016년 SBS 16기 공채 개그맨으로 데뷔했다. 이후 코미디언 조훈과 유튜브 채널 '면상들'을 통해 활동했으며, MBC '놀면 뭐하니?'와 '나 혼자 산다' 등 예능 프로그램에도 출연하며 활동 영역을 넓혔다. 또한 최근에는 올해 리센느 원이, 유영우와 함께 유튜브 콘텐츠 '나의연수아저씨'를 진행해 주목받았다.

<뉴스1>

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