'17세 유망주' 황서현, 평균대 금…40년 만의 쾌거 [아시안게임]

대표팀 막내이자 평균대 유망주 황서현(17·인천체고)이 생애 첫 아시안게임에서 금메달을 목에 걸었다.

황서현은 25일 일본 나고야 종합체육관 레인보우홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 기계체조 여자 평균대 결선에서 난도점수 6.600점과 실시점수 8.100점을 합쳐 14.700점을 받아 출전 선수 8명 가운데 1위에 올랐다.

한국 황서현이 평균대 연기를 펼치고 있다.

예선에서 14.833점으로 1위에 오른 중국의 추치위안이 14.566점으로 은메달, 일본의 오카무라 마나가 14.300점으로 동메달을 차지했다.

예선에서 13.966점으로 5위에 올라 결선에 진출한 황서현은 일곱 번째로 평균대에 올랐다.

황서현은 결선 출전자 중 가장 높은 난도의 연기를 안정적으로 펼쳐 앞서 선두를 달리던 추치위안을 0.134점 차로 제쳤다.

마지막으로 연기한 북한의 박운정이 12.700점에 그치면서 황서현의 우승이 확정됐다.

한국 선수가 아시안게임 여자 평균대에서 우승한 것은 1986년 서울 대회 서선앵 이후 40년 만이다.

황서현의 금메달은 1986년 서울 대회 서연희의 이단평행봉과 서선앵의 평균대, 2018년 자카르타·팔렘방 대회와 이번 대회 여서정의 도마 금메달에 이은 여자 기계체조 역대 다섯 번째 아시안게임 금메달이다.

2009년생인 황서현은 지난해 제천 아시아선수권대회와 전국체전 평균대에서 잇따라 우승했고, 올해 쭌이 아시아선수권대회에서는 동메달을 획득했다.

지난 5월 아시안게임 대표 선발전에서 종목별 랭킹 포인트를 통해 추가 선발된 황서현은 첫 아시안게임을 금빛으로 장식했다.

황서현은 지난 23일 단체전 결선을 마친 뒤 "후회 없이 최선을 다해서 잘 뛰고 나오겠다"고 다짐했다.

그는 이틀 만에 자신의 약속을 지키면서 이번 대회 한국 기계체조에 두 번째 금메달을 안겼다.

<연합>

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