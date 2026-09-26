초코맛에 젤리까지…숙취해소제, 젊은층 겨냥해 다양한 ‘변신’

제약사들이 다양한 맛과 제형의 숙취해소제를 선보이고 캐릭터와 협업한 마케팅을 벌이는 등 소비자와 접점 확대에 나서고 있다. 생성형 AI로 만든 이미지.

제약사들이 다양한 맛과 제형의 숙취해소제를 선보이는가 하면, 유명 연예인이나 캐릭터와 협업하는 등 새로운 마케팅 전략을 펼치고 있다.

이 같은 움직임은 특히 젊은층을 겨냥한 마케팅을 통해 소비자와의 접점을 확대하려는 것으로 분석된다.

25일 제약업계에 따르면 HK이노엔은 숙취 해소 브랜드 ‘컨디션’의 마케팅을 강화했다.

카리나를 브랜드 모델로 기용해 20대 소비자와 공감대를 형성하고 메시지 전달력을 높였다고 설명했다.

또한 대학생 서포터즈 ‘컨디션 크루’를 운영하며 오리엔테이션(OT)과 축제 등 대학가 행사를 중심으로 제품을 제공해왔다고 전했다.

동시에 HK이노엔은 소비 트렌드를 반영한 신제품을 잇달아 선보였다. MZ세대(1980년대 초∼2000년대 초 출생)의 선호를 고려해 컨디션스틱 초코와 민트초코를 출시하며 디저트 계열로 제품의 맛을 확장했다고 설명했다.

컨디션. HK이노엔

유한양행은 인기 캐릭터 ‘잔망루피’와 협업한 ‘내일N 스페셜 에디션’을 스틱형과 음료형으로 각각 선보였다.

이 중 음료형인 ‘내일N 스파클링’은 청량감을 높이기 위해 탄산음료로 만들었으며, 트렌드를 반영해 제로슈거(무설탕)로 제조했다.

광동제약은 젤리형 숙취해소제 ‘헛개파워 스틱’ 2종(포도·망고맛)을 판매하고 있다.

젤리 제형에 포도맛과 망고맛을 적용해 기호성을 높였고 스틱형 개별 포장으로 휴대성과 섭취 편의성을 강화했다는 게 광동제약 측의 설명이다.

동아제약은 앞서 시장 변화에 맞춰 환과 액상을 하나의 용기에 넣은 투 인원(2 IN 1) 형태의 숙취해소 제품 ‘모닝케어 프레스온’을 출시했고, 일동제약은 스틱형 제품인 ‘술 확 깨는 꿀 노니 액’을 선보였다.

내일N 잔망루피 에디션. 유한양행 버들장터 화면캡처

이 밖에 식품·화학기업 삼양사는 배우 고윤정을 ‘상쾌환’ 브랜드 모델로 발탁해 20·30대 소비자와 접점을 확대하고 있다.

또한 부스터 제로(0)와 스틱 제로 등 제로 라인업을 확대하며 변화하는 소비자 수요에 대응하고 있다고 회사는 설명했다.

한편 식품의약품안전처는 지난해부터 인체 적용시험 등 과학적 자료를 갖춘 경우에만 숙취해소 표시와 광고를 하도록 하고 있다.

엠브레인의 지난해 성인 1000명 대상 조사에 따르면 숙취해소제를 먹어봤다는 응답은 93.3%로 나타났다. 제품 유형별로는 음료(액상) 형태가 82.0%(중복 응답)로 가장 많았고 환(55.6%), 젤리(46.9%) 등이 뒤를 이었다.

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