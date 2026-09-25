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추석 오후 귀경길 정체 계속…부산→서울 6시간40분

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추석 당일인 25일 전국 고속도로의 극심했던 양방향 정체가 오후 들어 한풀 꺾였다. 다만 귀경 차량이 몰리면서 서울 방향을 중심으로 곳곳에서 긴 정체가 이어지고 있다.

 

한국도로공사에 따르면 이날 전국 고속도로에는 684만대의 차량이 몰릴 것으로 보인다. 이 가운데 수도권에서 지방으로 47만대, 지방에서 수도권으로 46만대가 이동할 것으로 관측됐다.

추석 당일인 25일 전국 고속도로의 극심했던 양방향 정체가 오후 들어 한풀 꺾였다.
추석 당일인 25일 전국 고속도로의 극심했던 양방향 정체가 오후 들어 한풀 꺾였다.

귀성 방향은 오전 6~7시께 시작된 정체가 오후 1~2시께 절정에 이른 뒤 점차 완화되고 있다. 오후 7~8시께에는 정체가 대부분 해소될 전망이다.

 

귀경 방향도 오전 7~8시께 시작된 정체가 오후 3~4시께 최고조에 달한 뒤 차츰 풀리고 있다. 다만 이번 추석 연휴 기간 중 가장 심한 정체가 나타난 만큼 차량 흐름이 완전히 회복되는 데는체는 다음 날인 26일 오전 2~3시께 해소될 전망이다.

 

오후 3시50분 기준 주요 고속도로 곳곳에서는 여전히 차량들이 거북이걸음을 하고 있다.

 

경부고속도로 서울 방향은 북천안 부근~안성휴게소 부근 18㎞, 청주~청주휴게소 부근 17㎞, 옥천 부근~대전 부근과 금토분기점~반포가 각각 12㎞ 구간에서 정체가 이어지고 있다.

 

부산 방향에서도 천안~천안호두휴게소 부근 17㎞, 영천분기점~서경주 12㎞, 금호분기점 부근~도동분기점 10㎞ 등에서 차량들이 서행 중이다.

 

서해안고속도로 서울 방향은 당진분기점 부근~포승분기점 24㎞, 동군산 부근~동서천분기점 부근 15㎞, 서평택분기점 부근~화성휴게소 13㎞ 등에서 정체가 빚어지고 있다.

 

목포 방향은 서평택~서해대교 6㎞, 팔탄분기점 부근~화성휴게소 부근 5㎞ 구간에서 차량 흐름이 더디다.

 

서울양양고속도로 서울 방향은 가평휴게소 부근~화도 23㎞, 양양 방향은 남양주요금소 부근~서종 부근 10㎞ 구간에서 정체가 이어지고 있다.

 

영동고속도로 인천 방향은 여주분기점~호법분기점 부근 13㎞, 덕평~용인휴게소 12㎞, 신갈분기점~북수원 10㎞ 등에서 차량들이 제 속도를 내지 못하고 있다. 강릉 방향은 반월터널 부근~부곡 8㎞, 호법분기점 부근~이천 부근 5㎞ 구간이 막히고 있다.

 

오후 5시 요금소 출발 기준 서울에서 주요 도시까지 예상 소요시간은 ▲부산 5시간40분 ▲대구 4시간40분 ▲광주 4시간20분 ▲대전 2시간50분 ▲강릉 2시간50분 ▲울산 5시간20분 ▲목포 4시간40분이다.

 

각 도시에서 서울까지는 ▲부산 6시간40분 ▲대구 5시간40분 ▲광주 5시간50분 ▲대전 3시간50분 ▲강릉 3시간50분 ▲울산 6시간20분 ▲목포 6시간10분이 걸릴 것으로 예상된다.

 

추석 연휴를 맞아 지난 24일부터 27일까지 전국 고속도로에서 통행료가 면제된다. 민자 고속도로도 무료로 이용할 수 있다.

<뉴시스>


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