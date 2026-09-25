추석 오후 귀경길 정체 계속…부산→서울 6시간40분

추석 당일인 25일 전국 고속도로의 극심했던 양방향 정체가 오후 들어 한풀 꺾였다. 다만 귀경 차량이 몰리면서 서울 방향을 중심으로 곳곳에서 긴 정체가 이어지고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 전국 고속도로에는 684만대의 차량이 몰릴 것으로 보인다. 이 가운데 수도권에서 지방으로 47만대, 지방에서 수도권으로 46만대가 이동할 것으로 관측됐다.

추석 당일인 25일 전국 고속도로의 극심했던 양방향 정체가 오후 들어 한풀 꺾였다.

귀성 방향은 오전 6~7시께 시작된 정체가 오후 1~2시께 절정에 이른 뒤 점차 완화되고 있다. 오후 7~8시께에는 정체가 대부분 해소될 전망이다.

귀경 방향도 오전 7~8시께 시작된 정체가 오후 3~4시께 최고조에 달한 뒤 차츰 풀리고 있다. 다만 이번 추석 연휴 기간 중 가장 심한 정체가 나타난 만큼 차량 흐름이 완전히 회복되는 데는체는 다음 날인 26일 오전 2~3시께 해소될 전망이다.

오후 3시50분 기준 주요 고속도로 곳곳에서는 여전히 차량들이 거북이걸음을 하고 있다.

경부고속도로 서울 방향은 북천안 부근~안성휴게소 부근 18㎞, 청주~청주휴게소 부근 17㎞, 옥천 부근~대전 부근과 금토분기점~반포가 각각 12㎞ 구간에서 정체가 이어지고 있다.

부산 방향에서도 천안~천안호두휴게소 부근 17㎞, 영천분기점~서경주 12㎞, 금호분기점 부근~도동분기점 10㎞ 등에서 차량들이 서행 중이다.

서해안고속도로 서울 방향은 당진분기점 부근~포승분기점 24㎞, 동군산 부근~동서천분기점 부근 15㎞, 서평택분기점 부근~화성휴게소 13㎞ 등에서 정체가 빚어지고 있다.

목포 방향은 서평택~서해대교 6㎞, 팔탄분기점 부근~화성휴게소 부근 5㎞ 구간에서 차량 흐름이 더디다.

서울양양고속도로 서울 방향은 가평휴게소 부근~화도 23㎞, 양양 방향은 남양주요금소 부근~서종 부근 10㎞ 구간에서 정체가 이어지고 있다.

영동고속도로 인천 방향은 여주분기점~호법분기점 부근 13㎞, 덕평~용인휴게소 12㎞, 신갈분기점~북수원 10㎞ 등에서 차량들이 제 속도를 내지 못하고 있다. 강릉 방향은 반월터널 부근~부곡 8㎞, 호법분기점 부근~이천 부근 5㎞ 구간이 막히고 있다.

오후 5시 요금소 출발 기준 서울에서 주요 도시까지 예상 소요시간은 ▲부산 5시간40분 ▲대구 4시간40분 ▲광주 4시간20분 ▲대전 2시간50분 ▲강릉 2시간50분 ▲울산 5시간20분 ▲목포 4시간40분이다.

각 도시에서 서울까지는 ▲부산 6시간40분 ▲대구 5시간40분 ▲광주 5시간50분 ▲대전 3시간50분 ▲강릉 3시간50분 ▲울산 6시간20분 ▲목포 6시간10분이 걸릴 것으로 예상된다.

추석 연휴를 맞아 지난 24일부터 27일까지 전국 고속도로에서 통행료가 면제된다. 민자 고속도로도 무료로 이용할 수 있다.

<뉴시스>

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