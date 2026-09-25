코드쿤스트, 삼성전자 연구원 동생 근황 공개…"美 미시간대 유학 중"

프로듀서 코드쿤스트가 친동생의 근황을 전했다.

24일 그룹 에픽하이의 유튜브 채널에는 코드쿤스트와 크러쉬, 미쓰라 진의 친동생이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

영상에서 에픽하이 멤버들은 각자의 어머니에게 전화를 걸어 형제 중 누가 가장 좋은지 물어보는 콘텐츠를 진행했다.

통화에 앞서 코드쿤스트는 "엄마는 동생을 고르실 것"이라고 말했다.

이유를 묻자 "동생은 착실하다. 어릴 때부터 공부도 꾸준히 잘했고 지금은 미시간 대학교에 있다. 회사에서 보냈더라"고 밝혔다.

그러면서 "재미없을 거다. 장담한다"고 결과를 예측했다.

이어 전화를 받은 코드쿤스트의 어머니는 곤란해하는 기색을 보이면서도 결국 동생 쪽을 택했다

이에 코드쿤스트는 "동생이 더 다정하다. 뭘 먹으면 바로 엄마한테 준다. 난 덜어서 주는데 동생은 아예 떠서 준다"고 수긍했다.

코드쿤스트의 동생은 삼성전자 연구원으로 알려졌다.

코드쿤스트는 지난해 1월 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'에서 "내 동생은 삼성전자 연구원이다. 유전자가 다 동생한테 갔다. 난 동생을 안 혼냈다. 혼날 짓을 안 한다"고 밝힌 바 있다.

당시 방송에서 동생은 수준급 요리 솜씨를 뽐냈고, 회사에서 맡은 업무에 대해선 "국가 기밀이라 말하기 어렵다"고 전했다.

<뉴시스>

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