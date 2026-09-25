[속보] 靑, DMZ 지뢰 추정 폭발 ‘늑장 조사’ 의혹 일축…“은폐 절대 없어, 철저·신속 규명”

청와대가 최근 비무장지대(DMZ)에서 발생한 지뢰 추정 폭발 사고 조사와 관련해 “조사는 객관적이고 신속하며 철저하게 진행되고 있다”며 야당의 늑장 조사 및 은폐 의혹을 정면 반박했다.

이재명 대통령의 멕시코 국빈 방문을 수행 중인 청와대 고위 관계자는 24일(현지시간) 멕시코시티 프레스센터에서 기자들과 만나 “조사에 의혹이 있거나 의심을 살 근거는 전혀 없다”며 “추호라도 흑막이 있거나 은폐하는 일은 절대 있을 수 없다”고 밝혔다.

현장 조사가 지연되고 있다는 지적에 대해서는 “사고 현장이 통상 수색 루트가 아닌 새 루트를 개척하던 고위험 지역이라 조심스럽게 접근하는 중”이라며 “유엔군사령부와 함께 철저히 조사를 진행하고 있다”고 설명했다.

이어 폭발 원인에 대해 “지뢰라면 어떤 지뢰인지, 북한 매설 여부 등 근본적인 사실관계부터 명확히 파악할 것”이라며 신속히 결과를 규명해 밝히겠다고 강조했다.

앞서 지난 21일 경기 파주 군사분계선(MDL) 인접 지역에서는 지뢰 추정 폭발이 두 차례 발생해 수색대대장 등 장병 3명이 중경상을 입었으며, 국민의힘은 정부가 고의로 현장 조사를 미루고 있다며 공세를 이어가고 있다.

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