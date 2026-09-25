‘李 탄핵’ 같이 주장했는데… 與, 장동혁 빼고 한동훈에만 사과 촉구

더불어민주당은 여권이 조희대 대법원장 탄핵을 시도할 경우 이재명 대통령이 탄핵될 것이라고 주장한 무소속 한동훈 의원에게 사과를 촉구하며 “탄핵을 입에 올리는 한 의원은 국회 퇴출과 법의 심판이 답”이라고 25일 주장했다.

국민의힘 장동혁 대표(왼쪽), 무소속 한동훈 의원. 연합뉴스

민주당 조계원 대변인은 당 논평에서 한 의원을 겨눠 “윤석열 탄핵을 방해하고 권력찬탈극을 벌인 한동훈의 대통령 탄핵 인터뷰에 실소를 금할 수 없다”며 “2024년 12월7일 계엄을 선포한 윤석열 대통령의 탄핵소추안은 투표조차 성립하지 못했다. 국민의힘 의원들이 표결장을 떠났다. 그 당 대표가 한 의원이었다”고 했다. 이어 “불법계엄을 선포하고 국회에 군을 보낸 윤석열의 탄핵은 방해하더니, 이 대통령에게는 탄핵을 예고한다”며 “한 의원에게 탄핵의 기준은 헌법이 아니라 정치적 진영에 따라 달라진다”고 했다.

한 의원이 자신의 발언 수위가 높은 데 대해 민주당과 180대1로 싸우기 때문이라고 설명한 것을 두고선 “숫자가 적으면 저급한 막말이 허용되는가”라고 했다. 조 대변인은 “한 의원은 전직 법무부 장관이고 전직 국민의힘 대표”라며 “염치가 있다면 약자를 자처하며 폭력적이고 저열한 막말을 정당화하지 말기 바란다”고 했다.

이날 국민의힘 장동혁 대표도 언론 인터뷰에서 여권이 조 대법원장 탄핵을 추진할 경우 “대통령을 탄핵해야 된다는 국민들의 목소리가 당연히 나올 것이라 생각한다”며 “국민들께서 뜻을 모으면 저는 탄핵까지 얼마든지 가능하다고 생각한다”고 했다. 그러나 조 대변인의 논평에서 장 대표 관련 언급은 없었다.

조 대변인이 언급한 한 의원의 언론 인터뷰는 추석 연휴 직전인 23일에 나온 것이다. 한 의원은 여권이 조 대법원장 탄핵 필요성을 주장하는 데 대해 “진짜 실행한다면 이 대통령이 탄핵당할 것”이라고 했다.

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