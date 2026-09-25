靑 “젤렌스키 연설 전 북한군 포로 관련 언급 있을 것 연락 받아… 비공개 원칙 계속 유지”

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 유엔총회 연설에서 북한군 포로 송환을 밝힌 것과 관련해 청와대가 연설 전 우크라이나 측으로부터 관련 연락을 받은 것으로 확인됐다.

이재명 대통령이 24일(현지시간) 멕시코 한 호텔에서 열린 동포 만찬간담회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령의 멕시코 국빈방문에 동행한 청와대 고위관계자는 24일(현지시간) 현지에서 기자들과 만나 “사전에 우리가 아무것도 모르는 상태에서 (젤렌스키 대통령의) 연설을 들은 것은 아니었다”라며 “외교 채널로 그런 (북한군 포로 관련) 내용이 포함될 수 있다는 정황은 우리가 알고 있었다. 연락을 받았다”고 밝혔다. 다만 이 고위관계자는 “그쪽에서 우리한테 온 내용이 그렇게 명료하지가 않았다”며 연설에서 북한군 포로에 관해 어떤 방식의 언급이 있을지 구체적으로 알지는 못했다고 설명했다. 이어 “어느 식의 표현으로 될지 확실치 않았고 단지 그 사람들에 대한 언급이 있을 것 같다고 왔고, 우리가 우리의 입장을 (전달해) 서로 얘기를 좀 했다”면서 “그 내용은 소개할 수는 없다”고 말했다.

이재명 대통령이 전날 엑스(X)에 올린 글에서 젤렌스키 대통령이 비공개하기로 합의한 북한군 포로 송환 관련 내용을 공개한 데 대해 아쉬움을 표현한 것에 대해서는 이 고위관계자는 “우크라이나와 협의하는 과정에서도 공개하지 않고 조용히 처리한다는 데 대한 양해가 있었다”며 “그런데 젤렌스키 대통령이 유엔총회 연설에서 이 언급을 하는 바람에 이것이 기존에 양해했던 것과는 다르게 된 것이 사실이다. 그 점을 대통령은 좀 아쉽다고 표현한 것 같다”고 설명했다.

북한군 포로의 신병처리 과정과 현재 상태 등에 대해서는 여전히 공개하지 않겠다는 원칙을 재확인했다. 이 고위관계자는 “우크라이나의 북한군 포로 사안에 대해서는 우리 정부는 처음부터 지금까지 일관되게 본인들의 자유의사와 우리의 관련 국내법 또 국제법 인도주의 원칙에 따라서 처리한다, 그리고 조용히 처리한다(는 원칙을 갖고 있다)”며 “개인이나 관련 가족의 안전이나 인권 등을 고려해서 그렇다”고 설명했다. 북한군 포로 송환 공개와 우리 정부의 우크라이나 지원 정책 간의 연관성에 대해서는 별개의 문제라고 선을 그었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지