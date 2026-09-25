11세 e스포츠 '뿌요뿌요' 결승 진출에 日 들썩…'스포츠 맞나' 갑론을박

일본의 11세 초등학생 국가대표가 아시안게임 e스포츠 '뿌요뿌요' 결승에 진출한 가운데 현지에서는 e스포츠를 전통 스포츠와 같은 범주로 볼 수 있는지를 두고 의견이 엇갈렸다.

일본 산케이신문은 24일 일본의 최연소 선수인 구리하라 유키(11)가 2026 아이치·나고야 아시안게임 e스포츠 '뿌요뿌요' 조별리그에서 3전 전승을 거두며 결승에 올랐다고 보도했다.

구리하라는 필리핀과 카자흐스탄 선수를 차례로 꺾은 뒤 한국 선수에게도 3-1로 승리해 A조 1위를 차지했다. 산케이는 26일 결승에서 구리하라가 금메달에 도전한다고 전했다.

해당 기사에는 1000개가 넘는 댓글이 달렸다. 일본 네티즌들은 구리하라의 경기력에 놀라움을 나타내는 한편, e스포츠를 전통 스포츠로 볼 수 있는지를 두고 엇갈린 반응을 보였다.

한 네티즌은 "'뿌요뿌요'는 겉보기에는 귀여운 게임이지만 실제로 해보면 상상 이상으로 어렵다"며 "연쇄로 블럭을 없애려면 몇 수 앞을 생각해야 해 장기처럼 앞을 읽지 않으면 이기기 어려운 두뇌 게임"이라고 말했다.

이어 "그런 어려운 게임에서 11세가 결승에 진출한 것은 굉장한 일"이라며 우승을 응원했다.

또 다른 네티즌은 "'뿌요뿌요'는 엄청나게 머리를 쓰는 게임"이라며 "전략적인 사고가 없으면 이길 수 없다"고 했다.

반면 e스포츠를 기존 스포츠와 같은 범주로 두고 아시안게임 정식 종목으로 채택한 데 의문을 나타내는 반응도 나왔다.

한 네티즌은 "e스포츠 자체는 훌륭한 문화이고 젊은 세대가 활약할 수 있는 무대로서 가치가 있다"면서도 "아시안게임에서 스포츠와 e스포츠를 함께 다루는 것은 다소 위화감이 있다"고 말했다.

이어 "e스포츠를 경시하는 것은 아니지만 전통적인 스포츠와는 별개의 영역으로 발전하는 편이 낫다고 생각한다"고 덧붙였다.

다른 네티즌도 e스포츠가 빠른 판단과 전략, 집중력을 요구한다는 점은 인정하면서도 이를 기존 스포츠와 같은 범주로 보는 데에는 부정적인 의견을 보였다.

e스포츠는 2023년 항저우 아시안게임에서 정식 메달 종목으로 채택됐으며 이번 대회에서도 정식 종목으로 채택됐다. 쿠리하라는 26일 결승에서 금메달에 도전한다.

<뉴시스>

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