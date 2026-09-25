“삼전·SK하닉 예전만 못한 이유 있었다”…서학개미, 美주식 순매수로 태세 전환 [수민이가 궁금해요]

서학 개미(미국 증시에 투자하는 개인투자자)들이 최근 들어 미국 주식 순매수로 태세를 바꿨다. 인공지능(AI) 낙관론에 힘입어 기술주를 중심으로 미국 증시가 회복세를 보이고 있기 때문으로 풀이된다.

사진=뉴시스

25일 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면 지난 1∼21일(조회일 기준) 국내 투자자의 미국 주식 보관액은 1974억7874만달러(약 268조5710억원)로 집계됐다.

미국 주식 보관액은 지난 5월 2041억6072만달러로 사상 최대치를 기록한 후 6월 1948억4793만달러, 7월 1714억6580만달러로 두 달 연속 감소했다. 그러나 8월 1883억6649만달러로 반등한 후 이달 1975억달러 수준으로 불어났다.

국내 투자자는 지난 1∼22일 미국 증시에서 5억2730만달러(약 7171억원)를 순매수했다.

9월 들어 17일까지 순매도세를 보이다가 14일 이후 순매수세로 전환하며 미국 증시에 대한 매수세가 점차 강해지고 있음을 보여줬다.

이달(1∼22일) 서학개미가 가장 많이 사들인 종목은 만기 3개월 이하 미국 단기물 국채에 투자하는 ‘SGOV’(ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF)였다. 이 상품은 투자처를 정하기 전 자금을 잠시 두는 ‘파킹형’ ETF로 주목받고 있다.

뉴욕증권거래소 전경. AP연합뉴스

서학개미는 SGOV를 2억2356만달러(약 3044억원) 순매수했다. 이어 슈왑 미국 배당주(SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF·1억4620만달러), 뱅가드 S&P 500(1억4045만달러) ETF와 아이온큐(1억2348만달러), 알파벳(1억2061만달러)을 많이 샀다.

최근 AI·반도체에 대한 기대감이 회복되면서 미국 반도체 레버리지 상품에도 자금이 대거 쏠리는 흐름이 나타나고 있다.

미국 반도체 지수를 3배로 추종하는 레버리지 ETF인 ‘속슬’(SOXL·DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF)은 지난 한 달간(1∼22일) 25억1384만달러(약 3조3274억원)를 매수했다. ‘매수’ 규모로는 전체 종목 중 가장 많은 수준이다.

개별 반도체·AI 기업도 순매수 상위권을 차지했다. 엔비디아는 4555만달러로 5위, 마이크론은 3621만달러로 9위에 올랐다. 아이온큐는 2699만달러로 12위, 샌디스크는 2645만달러로 13위, TSMC는 2397만달러로 15위를 기록했다.

시장에서는 미국 증시 흐름에 영향을 줄 수 있는 대외 변수에도 주목하고 있다. 미·중 정상회담과 중동 정세 등 지정학적 요인에 더해 오는 11월 미국 중간선거까지 주요 정치 이벤트가 이어질 예정이다.

사진=게티이미지뱅크 제공

하나증권 박승진 연구원은 “지난주 미국 연방공개시장위원회(FOMC)와 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의를 마무리하며 통화정책에 대한 경계심은 잠시 내려놓을 수 있는 구간에 들어섰다”며 “이제 중동 변수와 지정학적 리스크 관련 상황 변화, 미·중정상회담, 유엔 총회 등 다양한 대외 정치 이벤트가 집중된 가운데 변동성 상황에 대한 평가에 따라 선택지를 달리할 필요가 있다”고 말했다.

가파르게 성장하던 국내 ETF 시장 규모는 줄어들고 있다.

한국거래소에 따르면, 국내 ETF 시장 시가총액은 올해 1월 사상 처음 300조원을 넘어선 이후 급성장세를 이어가며 지난 5월 500조원을 돌파했다. 지난 6월 25일에는 519조원을 넘어서기도 했다. 하지만 하반기 들어 국내 증시가 대대적인 조정 국면에 접어들면서 규모가 줄어들기 시작해, 지난 18일 456조원을 기록했다. 약 3개월 만에 60조원 이상이 빠져나갔다.

현재 코스피는 저점에서 상당 부분 반등했지만 6000∼7000선 사이를 오가며 좀처럼 뚜렷한 방향성을 잡지 못하고 있다. 시가총액 역시 이에 맞춰 6000조원 안팎을 맴돌고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지