“또 태국에 막혔다”…세팍타크로 여자 팀 레구, 3회 연속 은메달 [아시안게임]

[나고야=권준영 기자] 한국 세팍타크로 여자 팀 레구가 또 한 번 아시안게임 결승에서 태국을 넘지 못했다. 2018 자카르타·팔렘방과 2022 항저우 아시안게임에 이어 이번에도 은메달을 목에 걸며 3개 대회 연속 준우승을 기록했다.

대한민국 세팍타크로 여자 대표팀이 25일 일본 나고야 미즈호 공원 체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 세팍타크로 여자 팀 레구 결승에서 태국에 패하고 은메달을 차지한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 나고야=연합뉴스

한국은 25일 일본 나고야 미즈호 공원 체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 세팍타크로 여자 팀 레구 결승에서 태국에 레구 점수 0-2로 패했다.

태국의 아성은 이번에도 굳건했다. 태국은 이날 우승으로 2010 광저우 대회부터 5회 연속 이 종목 정상에 올랐다. 한국으로서는 2014 인천 대회 이후 이어진 태국의 우승 행진을 끊고 금메달을 되찾을 기회를 살리지 못했다.

팀 레구는 3명으로 구성된 레구가 맞붙는 단체전이다. 이번 대회에는 한국과 태국, 인도네시아, 일본 등 4개국이 참가했다.

한국은 예선에서 2승 1패로 2위에 오른 뒤 준결승에서 인도네시아를 2-0으로 꺾고 결승에 진출했다. 예선 마지막 경기에서 태국에 0-3으로 패했던 한국은 결승에서 다시 맞붙었지만 이번에도 승부의 흐름을 바꾸지 못했다.

1레구에서는 한때 금메달의 희망이 보였다.

한국은 스트라이커 한예지(부산환경공단), 피더 이민주(부산환경공단), 테공 최지나(경북도청)를 내세웠다. 1세트 초반 7-10으로 뒤졌지만 3연속 득점으로 동점을 만들었고, 11-11에서는 태국의 공격이 네트에 걸리면서 역전했다.

대한민국 여자 세팍타크로 대표팀의 한예지가 25일 오전 일본 나고야시 미즈호 파크 체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 세팍타크로 여자 팀 레구 결승 한국과 태국의 경기에서 공격을 하고 있다. 나고야=뉴시스

하지만 13-12에서 한예지의 공격이 네트에 걸리며 다시 균형을 허용했다. 이후 태국의 공격과 서비스를 잇달아 막아내지 못하면서 13-15로 첫 세트를 내줬다.

2세트에서는 초반부터 주도권을 내줬다. 0-4로 끌려간 한국은 좀처럼 추격의 실마리를 찾지 못했다. 2-5에서는 이민주가 블로킹 과정에서 목덜미에 공을 맞고 쓰러져 잠시 정신을 잃는 장면까지 나왔다. 한국은 5-15로 2세트도 내주며 첫 레구를 마쳤다.

2레구 역시 태국의 흐름을 끊지 못했다.

스트라이커 김세영(충남체육회), 피더 배한울(인천시체육회), 테공 위지선(인천시체육회)이 나섰지만 1세트 초반 5-5까지 맞선 뒤 연속 실점하며 점수 차가 벌어졌다. 결국 7-15로 첫 세트를 내줬다.

2세트에서도 4-5까지는 한 점 차 승부가 이어졌다. 그러나 5-7에서 서브 범실이 겹치며 3연속 실점했고, 이후 흐름을 되찾지 못한 채 6-15로 패했다.

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