선우용여, 턱 보톡스 맞았다는 스태프 고백에 “별꼴을 다 본다”

배우 선우용여가 턱 보톡스를 맞았다는 스태프의 이야기를 듣고 예상치 못한 반응을 보여 웃음을 안겼다.

배우 선우용여가 턱 보톡스를 맞았다는 스태프의 이야기를 듣고 예상치 못한 반응을 보여 웃음을 안겼다. 순풍 선우용여

24일 선우용여의 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에는 ‘치매검사 만점받은 82세 선우용여의 특급 건강비결 10가지 최초공개 (왕의 음식)’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 제작진은 최근 외모를 가꾸기 위해 턱선을 변화시키는 사람들이 많아진 상황을 언급했다. 한 제작진은 “저희 어머니가 요즘 사람들이 턱을 많이 깎아서 말세가 올 거라고 하더라”고 말했고, 이를 들은 선우용여 역시 해당 이야기에 동의하는 모습을 보였다.

대화가 이어지던 중 현장에 있던 한 남성 스태프가 자신 역시 턱 보톡스를 맞은 경험이 있다고 밝혀졌다. 예상하지 못한 고백에 선우용여는 곧바로 놀란 반응을 나타냈다.

선우용여는 스태프에게 턱 보톡스를 왜 맞았는지 되물으며 의아하다는 뜻을 내비쳤다. 이에 스태프는 “갸름해진다”라고 전했다. 선우용여는 “별꼴을 다 본다”라고 솔직히 반응해 웃음을 자아냈다.

또 해당 스태프는 평소 이를 강하게 무는 습관이 있는 사람에게 턱 보톡스가 도움이 된다는 이야기를 들었다며 시술을 받은 이유를 설명했다. 여기에 외모 관리 측면에서도 함께 고려해 시술을 결정했다고 덧붙였다.

그러나 선우용여는 스태프의 설명을 듣고도 쉽게 이해하지 못했다. 그는 자신에게는 생소한 이야기라는 반응을 보이며 턱 보톡스를 맞는 것 자체에 대해 연이어 의문을 나타냈다.

특히 선우용여는 턱 보톡스 시술을 받은 스태프의 이야기를 접한 뒤 “나는 모른다. 이해가 안 간다”고 말해 현장 분위기를 웃음바다로 만들었다.

이번 장면은 세대에 따라 미용 시술과 외모 관리에 대한 인식이 다를 수 있음을 보여주기도 했다. 스태프는 턱 근육을 사용하는 습관 등을 이유도 있어 시술을 선택했지만, 선우용여는 자신의 경험과는 거리가 있는 이야기라는 듯한 반응을 보였다.

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