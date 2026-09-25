美 장기금리 상승의 국내 영향은?…"환율↑·외인 자본 유출"

미국의 장기 국채 수익률 상승이 국내 금리 상승뿐 아니라 원화 가치 및 외국인 자본 유출에 따른 증시 약세로 전이될 가능성에 유의해야 한다는 지적이 나왔다.



25일 금융투자업계에 따르면 강현주 자본시장연구원 선임연구위원은 최근 발간한 보고서 '미 국채 장기 금리 상승의 구조적 배경과 시사점'에서 이같이 밝혔다.

사진=로이터연합뉴스

글로벌 금리 벤치마크인 미국 국채 10년물 금리는 '심리적 저항선'으로 여겨지는 5% 선을 넘나들고 있다.



전쟁 장기화에 따른 국제 유가 급등으로 물가가 오른 데다 대형 AI 기업의 채권 발행 확대, 미국 국채의 안전 자산 지위 약화, 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 커뮤니케이션 축소 등이 그 배경으로 꼽힌다.



이러한 미국 국채 금리 상승은 유럽과 일본은 물론, 한국으로도 전이돼 국고채 3년물 금리는 4% 선을 웃도는 상태가 지속하고 있다.



강 연구원은 이 같은 국고채 금리 상승이 민간 부문의 부담으로 이어질 수 있다고 짚었다.



국고채 장기 금리가 이미 초장기물의 공급 확대와 보험사의 매수 기반 약화 같은 국내 요인에 크게 영향을 받는 상태에서 대외 요인 가세로 더 오를 수 있다는 설명이다.



더군다나 그는 "국고채 금리가 은행채와 회사채의 준거 금리 역할을 하는 만큼 장기 금리 상승은 민간의 조달 비용 증가로 이어지며, 위험 회피 심화로 신용 스프레드까지 확대할 경우 부담은 더욱 커진다"면서 "변동 금리 비중이 높은 가계 대출의 경우 이러한 금리 상승이 이자 부담으로 빠르게 전가될 수 있다"고 말했다.



그는 또 금리 상승이 원화 약세를 유발할 것으로 예상했다.



최근에는 미국 국채 기간 프리미엄 상승과 달러 약세라는 이례적인 조합이 나타나면서 한때 1,550원 수준까지 상승했던 원/달러 환율이 1,340원대까지 하락하기도 했다.



그는 그러나 지금까지는 달러 약세를 통해 원화를 절상시키는 이 같은 경로가 우세했지만, 미국 국채 시장의 조정이 급격한 시장 불안으로 확산할 경우 국제 금융 시장의 위험 회피로 확산하면서 원화를 절하시켜 환율 흐름이 반전될 가능성이 있다고 진단했다.



아울러 그는 금리 상승 국면에서는 미래의 현금 흐름에 의존하는 성장주일수록 할인율 상승의 영향을 크게 받는다면서 국내 증시에 부담으로 작용할 수 있다고 짚었다.



실제로 그는 지난달 19일 미국 장기 국채 금리가 급등하면서 코스피가 5.8% 급락하고 매도 사이드카가 발동되기도 했다고 전했다.



그는 "미국 장기 금리의 추가 상승이 미국 증시 조정으로 이어질 경우 위험 선호 위축과 외국인의 자본 유출을 통해 국내 증시로 전염될 가능성에 유의해야 한다"고 말했다.

<연합>

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