귀성길엔 커피, 귀경길엔 과자…명절 휴게소 편의점 소비 갈렸다

명절 연휴 고속도로 휴게소 편의점에서 귀성길에는 커피 등 음료를, 귀경길에는 과자 등 간식을 많이 찾는 것으로 나타났다.

25일 업계에 따르면 편의점 CU가 2025년 추석과 2026년 설 연휴 휴게소 편의점 매출을 분석한 결과 서울에서 지방으로 향하는 하행선에서는 커피가 전체 상품 매출의 18.4%를 차지해 가장 많이 팔린 품목으로 집계됐다.

생성용 AI를 활용해 제작한 이미지.

기능건강음료(16.6%), 차(茶) 음료(9.4%), 탄산음료(8.8%), 생수(6.5%) 등 음료류가 상위권을 차지하면서 전체 매출의 약 60%가 음료에서 나왔다.

장거리 운전에 따른 피로와 졸음을 덜기 위한 껌, 캔디, 초콜릿 등의 매출 비중이 10%에 달했다. 이들 품목은 일반 매장에서는 매출 비중이 5% 미만이다.

반면 서울로 돌아오는 상행선에서는 스낵이 전체 매출의 19.6%로 가장 높은 비중을 차지했다. 마른안주류(15.1%), 커피(12.6%), 기능건강음료(10.2%), 빵(7.1%) 등이 뒤를 이었다.

GS25에서도 음료와 과자가 휴게소 편의점의 주요 상품으로 나타났다.

지난해 추석 하행선에서는 음료가 전체 매출의 36.7%, 과자가 30.4%를 차지했고, 올해 설에는 각각 37.7%, 32.6%였다. 상행선에서도 음료와 과자가 각각 33.3%, 29.1%로 가장 높은 비중을 차지했다.

세븐일레븐은 고속도로 휴게소 10여개점의 올해 설과 지난해 추석 연휴 매출을 연휴 이전 주와 비교한 결과 전체 음료 매출이 111% 증가했다고 밝혔다. 차음료가 158%, 생수가 162%, 커피가 116% 늘었다.

상·하행선에 따른 이색적인 소비도 눈에 띈다.

세븐일레븐에 따르면 상행선에서는 명절에 받은 용돈을 쓰려는 어린이 수요 등의 영향으로 완구 매출이 평소보다 5배 증가했다. 하행선에서는 미처 명절 선물을 준비하지 못한 고객들이 휴게소에서 3만원 이하식용유·참치캔 등 중저가 선물세트를 구매하는 경우도 많았다.

명절에 가족들과 행운을 나누고자 하는 수요에 즉석복권이 GS25 휴게소내 편의점 매출 베스트10위 안에 들어오기도 했다.

명절 기간 휴게소 편의점 매출 자체도 크게 늘었다. CU에서는 하행선 점포 매출이 상행선보다 약 40% 높았고, 스낵류(157.2%), 마른안주류(184.7%), 초콜릿(185.3%), 캔디(220.6%) 등 간식류 매출도 평소보다 크게 증가했다.

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